Phường Cao Lãnh phối hợp tổ chức tọa đàm, giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm với chủ đề “Nam Bộ - Nơi hợp lưu những dòng chảy văn hóa”. Ảnh: Trang thông tin Phường Cao Lãnh

Điểm nhấn là sự kết nối giữa Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18-11), Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23-11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11). Theo Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, ngày 24-11 hằng năm được xác định là Ngày Văn hóa Việt Nam. Triển khai chủ trương này, Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 30-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ định hướng tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026.

Điểm đáng ghi nhận trong các hoạt động hưởng ứng là sự đa dạng về nội dung, hình thức và hướng đến phát huy vai trò chủ thể của người dân. Mỗi địa phương lựa chọn cách làm phù hợp với điều kiện thực tế, từ giao lưu văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian đến giới thiệu nghề truyền thống, ẩm thực và di sản văn hóa.

Các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, phát huy giá trị di sản.

Với 295 di tích được xếp hạng, gồm 5 di tích quốc gia đặc biệt, 33 di tích quốc gia, 257 di tích cấp tỉnh và 11 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Đồng Tháp có nhiều lợi thế để tổ chức các hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống, phát huy giá trị di sản. Việc đưa di sản đến gần hơn với người dân không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa mà còn tạo thêm cơ hội phát triển du lịch và các sản phẩm, dịch vụ địa phương.

Thực tế, nhiều hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức với hình thức phong phú, gần gũi. Vừa qua, tại khuôn viên Văn Miếu và Đường sách Cao Lãnh, UBND phường Cao Lãnh phối hợp với các đơn vị tổ chức tọa đàm, giao lưu tác giả, giới thiệu tác phẩm với chủ đề “Nam Bộ - Nơi hợp lưu những dòng chảy văn hóa”.

Các xã, phường tổ chức Hội thi Văn hóa, văn nghệ quần chúng.

Tại xã Tân Hòa, các trò chơi dân gian và hoạt động giao lưu tạo không khí sinh hoạt cộng đồng vui tươi, đầm ấm. Xã Hưng Thạnh tổ chức nhiều hoạt động như hội thi nấu ăn, đan nón bàng, trưng bày nông sản, biểu diễn thời trang bảo vệ môi trường và giải bóng chuyền hơi nữ. Trong khi đó, xã Mỹ Đức Tây sôi nổi với hội thi làm bánh dân gian; các xã Tân Phú Đông và Long Định… tổ chức xe thư viện lưu động tại trường học, góp phần khơi dậy văn hóa đọc.

Các chuyến xe thư viện lưu động tại trường học, góp phần khơi dậy văn hóa đọc.

Thông qua đó, người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà còn trực tiếp tham gia tổ chức, sáng tạo và lan tỏa các giá trị văn hóa. Người cao tuổi truyền dạy dân ca, trò chơi truyền thống; thanh thiếu niên tham gia các hoạt động sáng tạo, thể thao; các câu lạc bộ, nghệ nhân, nghệ sĩ góp phần duy trì sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng.

Đặc biệt, việc gắn các hoạt động văn hóa với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc còn tạo dịp để người dân gặp gỡ, giao lưu, củng cố tình làng nghĩa xóm, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng đoàn kết, nhân văn.

Các xã, phường sôi nổi với hội thi làm bánh dân gian.

Theo đó, để các hoạt động phát huy hiệu quả lâu dài, cần chú trọng tính thiết thực, tránh hình thức; đồng thời khuyến khích người dân chủ động tham gia và duy trì các mô hình sinh hoạt văn hóa thường xuyên tại khu dân cư. Khi văn hóa trở thành nhu cầu tự thân, các giá trị truyền thống sẽ được gìn giữ và tiếp nối một cách bền vững.

Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

Từ những hoạt động thiết thực ở cơ sở, Ngày Văn hóa Việt Nam không chỉ là dịp tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Qua đó, từng bước đưa văn hóa hiện diện trong đời sống hằng ngày, trở thành nền tảng tinh thần và động lực cho sự phát triển bền vững của quê hương Đồng Tháp.