Lan tỏa tinh thần nhân ái

Trẻ em tham gia dự án “Lớp học cộng đồng” tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương lai. Ảnh: NGUYỄN QUANG

Năm 2017, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương lai (trực thuộc Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em Đà Nẵng) nhận em T.Đ.Q. và mẹ (quê xã Đại Lộc) vào nuôi dưỡng và làm việc. Thấu hiểu khó khăn và xem tri thức là con đường vượt lên số phận, Q. nỗ lực học tập không ngừng.

Năm 2020, em thi đậu ngành Kỹ thuật xét nghiệm thuộc Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng. Sau những năm học tập xuất sắc, em được giữ lại trường làm trợ giảng, tiếp tục theo đuổi ước mơ nghiên cứu khoa học và giảng dạy.

Trong hành trình 8 năm ấy, trung tâm chính là mái nhà ấm áp, cung cấp chỗ ở, suất ăn cùng toàn bộ học phí, tạo điều kiện để Q. vươn lên.

Thành lập từ năm 2010, Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương lai là nơi chăm sóc, dạy nghề cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại Đà Nẵng, hiện do Tổ chức Trả lại tuổi thơ (Hoa Kỳ) tài trợ kinh phí.

Đến nay, đơn vị đã nuôi dưỡng 283 trường hợp mồ côi, yếu thế (gồm 114 trẻ em, 169 sinh viên) với tổng kinh phí hơn 53,8 tỷ đồng. Trong số 115 sinh viên tốt nghiệp đại học, cao đẳng rời trung tâm, nhiều em có việc làm ổn định trên nhiều lĩnh vực.

Hiện tại, đơn vị triển khai dự án “Lớp học cộng đồng” miễn phí nhằm phụ đạo kiến thức cho học sinh khó khăn, học lực yếu. Mỗi năm, chương trình thu hút khoảng 140 em từ lớp 6 đến lớp 12 tham gia.

Nhóm từ thiện Thiện Duyên Đà Nẵng hỗ trợ thực phẩm cho bếp ăn từ thiện Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng. Ảnh: NGỌC QUỐC

Ông Đặng Hữu Bảo, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Tương lai cho biết, đơn vị luôn nỗ lực thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, giúp các em tự tin hòa nhập cộng đồng. Nhờ thành tích nổi bật, Trung tâm có 5 lần nhận Bằng khen của UBND thành phố Đà Nẵng.

“Chúng tôi sẽ nâng cao chất lượng chăm sóc, đồng thời chú trọng định hướng nghề nghiệp phù hợp nguyện vọng cá nhân cùng xu hướng thị trường lao động”, ông Bảo nói.

Song song với hoạt động hỗ trợ trẻ em, mô hình “Bếp ăn từ thiện” ở trước cổng Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng do Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố phối hợp Bệnh viện Tâm thần triển khai từ năm 2017. Mỗi ngày, bếp chuẩn bị hơn 60 suất ăn với thực đơn thay đổi liên tục, bảo đảm dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Từ tháng 1 đến tháng 10/2026, bếp ăn cung cấp hơn 22.800 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân khó khăn, với tổng chi phí hơn 750 triệu đồng. Nguồn kinh phí vận hành từ các tổ chức thiện nguyện, doanh nghiệp cùng nhà hảo tâm.

Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng Trần Nguyên Ngọc chia sẻ, đội ngũ cán bộ, nhân viên đơn vị tự nguyện đóng góp công sức, kinh phí duy trì bếp ăn đều đặn hằng ngày. Bệnh viện còn trích ngân sách sửa chữa, nâng cấp không gian chế biến sạch sẽ, khang trang hơn.

Bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng bộc bạch: “Để bếp ăn đỏ lửa đến hôm nay, chúng tôi cảm ơn sự chung tay ủng hộ từ các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm. Thời gian tới, mong muốn cộng đồng tiếp tục đóng góp, ủng hộ nhằm lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái”.