Top 10 đại học có lợi thế việc làm hàng đầu thế giới

Việc lựa chọn trường đại học không chỉ quyết định môi trường học tập mà còn có thể ảnh hưởng đáng kể đến triển vọng nghề nghiệp của sinh viên. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng đòi hỏi cao về kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn, khả năng chuẩn bị cho sinh viên bước vào môi trường làm việc trở thành một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng giáo dục đại học.

Bảng xếp hạng Đại học có khả năng tuyển dụng toàn cầu 2027 (Global Employability University Ranking 2027), do công ty tư vấn nhân sự Emerging xây dựng và được Times Higher Education công bố mới đây cung cấp góc nhìn từ phía các nhà tuyển dụng về vấn đề này.

Top 20 Bảng xếp hạng Đại học có khả năng tuyển dụng toàn cầu 2027

Bảng xếp hạng năm nay gồm 300 trường đại học thuộc 47 quốc gia. Các doanh nghiệp tham gia khảo sát bình chọn những cơ sở đào tạo mà họ đánh giá cao trong việc chuẩn bị kiến thức, kỹ năng và năng lực nghề nghiệp cho sinh viên. Phạm vi đánh giá bao gồm cả các trường trong nước và những trường quốc tế, đặc biệt đối với doanh nghiệp có hoạt động tuyển dụng xuyên biên giới.

Các đại học Mỹ và Anh chiếm ưu thế

Dẫn đầu bảng xếp hạng năm 2027 là Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Không chỉ nổi tiếng với các chương trình đào tạo hàng đầu thế giới, MIT còn xây dựng mối liên kết chặt chẽ với doanh nghiệp thông qua hoạt động nghiên cứu và đào tạo.

Nhiều công ty trực tiếp tham gia vào các khóa học và dự án nghiên cứu của trường, trong đó có những chương trình liên ngành được triển khai trong nhiều năm. Sinh viên, giảng viên và cựu sinh viên MIT cũng đóng góp đáng kể vào các sáng kiến đổi mới sáng tạo, từ phát triển mạng máy tính tiên tiến, thúc đẩy công nghệ sinh học đến các hoạt động khởi nghiệp và đầu tư mạo hiểm.

Đứng thứ hai là Đại học Stanford, tọa lạc tại bang California (Mỹ), gần Thung lũng Silicon - trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu thế giới.

Một trong những lợi thế nổi bật của Stanford là mạng lưới doanh nghiệp được hình thành từ cộng đồng giảng viên, sinh viên và cựu sinh viên. Theo thống kê được công bố trong bảng xếp hạng, các doanh nghiệp do những người có liên hệ với Stanford thành lập tạo ra tổng doanh thu hơn 2.700 tỷ USD mỗi năm. Trong số đó có nhiều tên tuổi lớn như Google, Nike, Netflix, Hewlett-Packard và Instagram. Các cựu sinh viên Stanford cũng thành lập nhiều tổ chức phi lợi nhuận, cho thấy ảnh hưởng của nhà trường không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh.

Đại học Oxford đứng thứ ba, tăng hai bậc so với năm trước và là trường đại học đầu tiên của Anh góp mặt trong top 5. Nhà trường cung cấp hệ thống hỗ trợ nghề nghiệp dành cho cả sinh viên đang theo học và cựu sinh viên, từ tư vấn xây dựng hồ sơ ứng tuyển, viết thư xin việc đến giới thiệu cơ hội thực tập và tổ chức các hội thảo phát triển kỹ năng.

Đại học Cambridge đứng thứ tư. Với lịch sử hình thành từ thế kỷ XIII, Cambridge được đánh giá cao nhờ chất lượng đào tạo và phương pháp giảng dạy chú trọng hướng dẫn cá nhân. Sinh viên tốt nghiệp trường này được các nhà tuyển dụng quốc tế đánh giá cao, đặc biệt về kiến thức chuyên môn sâu rộng.

Khép lại top 5 là Đại học Harvard (Mỹ), một trong những cơ sở giáo dục đại học lâu đời và danh tiếng nhất thế giới. Trường từng đào tạo hơn 30 nguyên thủ quốc gia, cùng 38 người đoạt giải Nobel và 48 người đoạt giải Pulitzer. Bên cạnh truyền thống nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, Harvard còn khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động ngoại khóa, thể thao và dự án khởi nghiệp nhằm phát triển những kỹ năng cần thiết cho công việc.

Kết nối đào tạo với nhu cầu thị trường lao động

Xét trên phạm vi toàn cầu, Mỹ và Anh tiếp tục có vị thế nổi bật trong bảng xếp hạng. Tuy nhiên, danh sách 300 trường cũng cho thấy sự hiện diện đáng kể của các cơ sở giáo dục tại Pháp, Đức và Trung Quốc. Singapore, Nhật Bản và Anh mỗi nước có một đại diện trong top 10; các trường đại học Trung Quốc và Thụy Sĩ cũng đạt thứ hạng cao.

Một điểm đáng chú ý là cách các quốc gia kết nối chương trình đào tạo với yêu cầu thực tế của thị trường lao động. Tại một số nước châu Âu như Pháp, Thụy Sĩ và Đức, kinh nghiệm làm việc thực tế được tích hợp vào chương trình đào tạo đại học, giúp sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường nghề nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Thực tế này cho thấy khả năng tìm được việc làm sau tốt nghiệp không chỉ phụ thuộc vào danh tiếng hay thứ hạng của trường đại học. Sự gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, cơ hội thực tập, hoạt động nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và khả năng phát triển kỹ năng thực hành cũng là những yếu tố quan trọng.

Trong bối cảnh yêu cầu của thị trường lao động liên tục thay đổi, những cơ sở đào tạo duy trì được mối liên hệ thực chất với doanh nghiệp và giúp sinh viên thích ứng với môi trường làm việc được xem là có lợi thế trong cuộc cạnh tranh thu hút nhân tài.