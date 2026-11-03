Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh chuyển về Bộ Công an quản lý

Tập thể cán bộ Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh tại Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Ảnh: Website Trường Trung cấp Nghề Vạn Ninh.

Ngày 2/11/2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 2081/QĐ-TTg về việc chuyển giao nguyên trạng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh từ UBND tỉnh Khánh Hòa về Bộ Công an quản lý.

Theo quyết định, UBND tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm tổ chức bàn giao nguyên trạng nhà trường, đồng thời chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện các thủ tục điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao tài chính, tài sản và trụ sở theo quy định.

Bộ Công an tiếp nhận, sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Bộ Công an được giao tiếp nhận nguyên trạng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn tất việc chuyển giao nhân sự, tài chính, tài sản và các điều kiện phục vụ hoạt động của nhà trường.

Sau khi tiếp nhận, Bộ Công an chỉ đạo nhà trường tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự, xác định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật và quy định của Bộ Công an.

Đáng chú ý, quyết định yêu cầu việc tổ chức hoạt động của Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh sau chuyển giao phải bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, đồng thời không làm gián đoạn hoạt động đào tạo hiện nay.

Như vậy, cùng với việc thay đổi cơ quan quản lý, các nhiệm vụ liên quan đến tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức, người lao động và điều kiện bảo đảm hoạt động của trường cũng được đặt ra trong quá trình bàn giao, tiếp nhận.

Sơ đồ thể hiện việc chuyển giao nguyên trạng Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh từ UBND tỉnh Khánh Hòa về Bộ Công an quản lý theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 02/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Hình minh họa được tạo với sự hỗ trợ của AI.

Bảo đảm hoạt động đào tạo trong quá trình sắp xếp

Việc chuyển giao Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh diễn ra trong bối cảnh Chính phủ đang đẩy mạnh sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp công lập nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Trước đó, tại Thông báo số 562/TB-VPCP ngày 31/10/2026, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo tiến độ, bảo đảm đúng thẩm quyền, không thực hiện giảm đầu mối một cách cơ học hoặc để phát sinh khoảng trống quản lý ảnh hưởng đến hoạt động đào tạo.

Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo được nêu tại thông báo, tính đến ngày 27/10/2026, cả nước còn 234 cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, giảm 110 cơ sở, tương đương 31,97% so với ngày 1/7/2025. Dự kiến, khi hoàn thành toàn bộ phương án sắp xếp, số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 47,7%.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan, địa phương chú trọng giải quyết chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản công, đất đai và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học trong quá trình sắp xếp.

Đối với Trường Trung cấp nghề Vạn Ninh, Quyết định số 2081/QĐ-TTg xác định rõ trách nhiệm của UBND tỉnh Khánh Hòa trong bàn giao và Bộ Công an trong tiếp nhận, tổ chức hoạt động. Yêu cầu xuyên suốt là hoàn thành việc chuyển giao theo quy định, đồng thời duy trì ổn định hoạt động đào tạo của nhà trường.