Giáo sư bị tố dùng tiền trường chi tiêu cá nhân, nghỉ việc nhận 175.000 đô la

Báo cáo do Văn phòng Tổng Kiểm toán lập pháp bang Utah công bố ngày 20/10 cho biết, vị giáo sư này nhiều lần sử dụng thẻ chi tiêu của trường để thanh toán các khoản cá nhân. Danh tính và chức vụ cụ thể của người này chưa được công bố. Theo báo cáo, thay vì tiến hành quy trình kỷ luật, ĐH Weber State thỏa thuận chấm dứt hợp đồng với giáo sư này. Đổi lại, vị giáo sư nhận 175.000 đô la, được Phó Hiệu trưởng phụ trách học thuật cấp thư giới thiệu và phải tuân thủ thỏa thuận bảo mật thông tin.

Ông Kade Minchey - Tổng Kiểm toán lập pháp bang Utah, xác nhận vị giáo sư này từng làm việc tại ĐH Weber State. Hiện chưa rõ các cáo buộc liên quan đến việc sử dụng thẻ chi tiêu của trường đã được chuyển cho cảnh sát hay chưa. KUTV cho biết, vụ việc được đề cập trong báo cáo kiểm toán về công tác giám sát, đánh giá và xử lý giảng viên có biên chế lâu dài tại các trường đại học công lập ở Utah. Cơ quan Kiểm toán nhận định, một số trường chọn cách thỏa thuận chi tiền để giảng viên rời đi, thay vì thực hiện quy trình sa thải phức tạp.

ĐH Weber State, Mỹ. Ảnh: Fanpage Weber State University

Kiểm toán phát hiện bất cập trong đánh giá giảng viên

Trong quá trình kiểm toán, nhóm thực hiện đã phỏng vấn hơn 120 nhà quản lý, trưởng khoa và trưởng bộ môn, đồng thời xem xét 666 hồ sơ đánh giá giảng viên có biên chế lâu dài tại 8 cơ sở giáo dục đại học. Kết quả cho thấy, chỉ 8 hồ sơ đánh giá xác định giảng viên cần cải thiện năng lực giảng dạy. Tuy nhiên, qua rà soát sâu hơn, Kiểm toán viên phát hiện 40 trường hợp có năng lực giảng dạy yếu nhưng vẫn được đánh giá đạt yêu cầu. Điều này cho thấy, kết quả đánh giá chưa phản ánh đầy đủ những hạn chế trong hoạt động giảng dạy.

Báo cáo cũng nêu một trường hợp khác, trong đó, một giáo sư nhiều lần có hành vi gây hấn với đồng nghiệp và bị cấm vào một số tòa nhà trong khuôn viên trường. Vụ việc được giải quyết bằng thỏa thuận để người này rời đi, kèm khoản tiền tương đương một học kỳ lương và 34.000 đô la.

Theo các kiểm toán viên, cơ chế quản lý hiện tại chưa trao đủ thẩm quyền và nguồn lực để trưởng bộ môn xử lý những trường hợp giảng viên giảng dạy yếu hoặc vi phạm quy định. Nhiều trưởng bộ môn chỉ đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ, sau đó trở lại làm việc cùng những đồng nghiệp mà trước đây họ từng giám sát. Điều này có thể khiến họ ngần ngại xử lý sai phạm vì lo ảnh hưởng đến quan hệ đồng nghiệp.

Báo cáo cảnh báo tình trạng giảng dạy yếu không được khắc phục có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sinh viên. Một số sinh viên phải tránh đăng ký hoặc rút khỏi lớp học, học lại môn, thậm chí đối mặt với nguy cơ chậm tốt nghiệp do chất lượng giảng dạy không bảo đảm.

Đề xuất xem xét quy trình sa thải giảng viên có biên chế lâu dài

Từ các phát hiện trên, cơ quan Kiểm toán kiến nghị Hội đồng Giáo dục ĐH bang Utah làm rõ trách nhiệm của lãnh đạo các bộ môn, đồng thời bảo đảm họ có đủ thời gian, thẩm quyền và nguồn lực để giám sát, xử lý những hạn chế trong hoạt động giảng dạy.

Báo cáo cũng đề nghị cơ quan lập pháp xem xét, liệu các thủ tục mà trường phải thực hiện trước khi sa thải giảng viên có biên chế lâu dài theo luật hiện hành của bang có quá khắt khe hay không. Cơ quan Kiểm toán kiến nghị các trường không tự đặt thêm những yêu cầu phức tạp ngoài quy định pháp luật.

Các kiến nghị nhằm nâng cao trách nhiệm của nhà trường trong giám sát, đánh giá và xử lý những hạn chế trong hoạt động giảng dạy. Báo cáo không cho rằng tất cả giảng viên có biên chế lâu dài đều làm việc kém hiệu quả, mà chỉ ra những bất cập trong việc phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm hoặc không đáp ứng yêu cầu.