Tuyên truyền pháp luật cho gần 1.300 học sinh tiểu học

Đông đảo học sinh Trường Tiểu học Thăng Điền cập nhật kiến thức về an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống ma túy.

Với nội dung được thiết kế phù hợp lứa tuổi tiểu học, cán bộ, chiến sĩ Công an xã tập trung tuyên truyền ba chuyên đề trọng tâm gồm: an toàn giao thông; phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống ma túy.

Học sinh được hướng dẫn nhận biết những biển báo thông dụng, cách đi bộ, sang đường an toàn, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và đội mũ bảo hiểm đúng quy cách khi ngồi trên mô-tô, xe gắn máy, xe đạp điện; nhận diện các hành vi đánh nhau, bắt nạt, xúc phạm, đe dọa hoặc cô lập bạn bè; hướng dẫn cách ứng xử văn minh, đoàn kết, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau; trang bị kỹ năng tự bảo vệ; cách nhận biết những tác hại, nguy cơ của ma túy đối với sức khỏe, tinh thần và tương lai; nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ, lôi kéo của người lạ và được khuyến cáo tuyệt đối không nhận, sử dụng bánh kẹo, đồ uống hoặc các loại chất không rõ nguồn gốc từ người lạ…

Hoạt động nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết, giúp các em nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, chủ động nhận diện và phòng tránh những nguy cơ mất an toàn trong học tập, sinh hoạt hằng ngày.