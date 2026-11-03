Nam đảng viên trẻ với hành trình phát triển bản thân qua những hoạt động tập thể

Lê Tiến Đạt (2006, ĐH Kinh tế Quốc dân).

Không giới hạn bản thân trong ngành học

Lựa chọn ngành Tài chính Doanh nghiệp (chương trình Chất lượng cao), Đạt mong muốn phát triển tư duy phân tích, khả năng quản trị và hiểu biết về hoạt động kinh tế. Không giới hạn bản thân trong chuyên ngành đang theo học, nam sinh còn dành niềm yêu thích cho nghệ thuật, truyền thông và tổ chức sự kiện. Ngay từ khi bước vào đại học, anh đã chủ động tìm kiếm cơ hội trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực để khám phá năng lực và phát triển bản thân.

Trong quá trình học tập, Đạt giành giải Nhất Flashmob 26/3 năm 2023, giải Nhì cuộc thi "Học sinh 3 tốt" cấp Trường năm học 2023 - 2024; lọt Top 20 thí sinh nam cuộc thi "Sinh viên Thanh lịch NEU Glamour 2026" và Top 50 cuộc thi "Chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" cấp Trường, năm 2025.

Một dấu mốc đáng nhớ của Đạt là được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 18 tuổi. Với nam sinh, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn nhắc nhở bản thân về trách nhiệm, lý tưởng và tinh thần gương mẫu trong học tập, cuộc sống.

Bên cạnh học tập, Đạt tích cực tham gia công tác lễ tân, đối ngoại, thử sức với vai trò MC, người mẫu ảnh và hỗ trợ tổ chức các chương trình nghệ thuật, cuộc thi học thuật, hoạt động thiện nguyện. Những trải nghiệm này giúp anh rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tổ chức công việc và tinh thần trách nhiệm.

Không chỉ tham gia tổ chức sự kiện, nam sinh còn đảm nhận vai trò đại sứ truyền thông cho các chương trình "The Show", "Nhung nhớ", "Chạm Thu", "Non sắc", "Ký hương" và góp mặt trong nhiều hoạt động nội bộ của Đội Lễ tân.

Thông qua đó, anh mong muốn kết nối sinh viên, lan tỏa thông tin và đóng góp cho các chương trình cộng đồng. Theo Đạt, mỗi công việc đều mang lại những bài học khác nhau, từ kỹ năng giao tiếp, tác phong chuyên nghiệp đến khả năng phối hợp và quản lý công việc. "Điều quan trọng nhất không phải là mình đã thử sức ở bao nhiêu lĩnh vực, mà là sau mỗi trải nghiệm, mình học được điều gì và có thể vận dụng những bài học ấy như thế nào để trở thành một phiên bản tốt hơn", Đạt chia sẻ.

Trưởng thành từ áp lực và những công việc phía sau hậu trường

Tham gia nhiều hoạt động cùng lúc, Đạt từng gặp khó khăn khi cân bằng giữa học tập, công việc và phát triển bản thân. Áp lực thời gian, tiến độ chương trình cùng những nhiệm vụ chưa có kinh nghiệm khiến nam sinh phải học cách sắp xếp thứ tự ưu tiên.

Để vượt qua, anh chủ động tiếp nhận góp ý, bắt đầu từ những công việc nhỏ và rèn luyện tính kỷ luật. Những lần xử lý công việc chưa tốt hay cùng đồng đội giải quyết tình huống hậu trường giúp nam sinh bình tĩnh, biết lắng nghe và nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn.

Đạt cũng trân trọng sự chỉ dẫn của thầy cô và môi trường đại học đã tạo điều kiện để sinh viên khám phá năng lực, tích lũy kinh nghiệm thực tế. Từ những trải nghiệm ấy, anh cho rằng, những đóng góp không nhất thiết phải gắn với vai trò nổi bật. Đôi khi, giá trị nằm ở sự sẵn sàng hỗ trợ đồng đội, đảm nhận công việc thầm lặng để tập thể hoàn thành mục tiêu chung.

Thành công không chỉ dành cho một người

Từ những trải nghiệm của bản thân, Đạt cho rằng, người trẻ cần có tinh thần chủ động, trách nhiệm và khát vọng cống hiến. Sống có ích không nhất thiết bắt đầu từ điều lớn lao mà có thể từ việc hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp đỡ người khác và đóng góp cho cộng đồng.

Theo nam sinh, mỗi sinh viên có thế mạnh riêng và không cần thành công theo cùng một con đường. Anh cũng mong giáo dục không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn khuyến khích sinh viên sáng tạo, vận dụng tri thức vào thực tiễn và có trách nhiệm với cộng đồng.

Nam sinh mong muốn gửi đến các bạn trẻ thông điệp: "Đừng chỉ cố gắng trở thành người nổi bật nhất trong một tập thể, hãy cố gắng trở thành người có thể giúp cả tập thể cùng trở nên nổi bật".

Với châm ngôn "Hãy trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình, nhưng đừng chỉ sống cho riêng mình", Đạt mong tuổi trẻ không chỉ được ghi dấu bằng thành tích cá nhân mà còn bằng những giá trị tốt đẹp mang đến cho người xung quanh.

(Ảnh: NVCC)