Đội X-Traordinary vào chung kết cuộc thi Star Awards-2026 toàn quốc

Cuộc thi do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng đăng cai tổ chức, với sự phối hợp của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các đại học quốc gia, đại học vùng.

Năm nay, cuộc thi có chủ đề “Z Start-up: Craft to Rise”, thu hút hơn 38.000 thí sinh tham gia.

Tại vòng chung kết cụm Đà Nẵng, 6 đội thi xuất sắc tranh tài qua các phần thi kiến thức và trình bày, phản biện ý tưởng bằng tiếng Anh gắn với nhu cầu thực tiễn, thể hiện năng lực sử dụng ngoại ngữ và khả năng ứng dụng vào học tập, phục vụ cộng đồng.

Ngoài đội X-Traordinary đoạt giải Nhất Star Awards-2026 được tham dự vòng chung kết toàn quốc, Ban tổ chức trao giải Nhì cho đội Risence (gồm sinh viên Đinh Như Duy Tuệ, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Nguyễn Thị Mai Linh, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng; Hoàng Thị Quỳnh Anh, Trường Y Dược, Đại học Đà Nẵng), kèm tiền thưởng 5 triệu đồng.

Đội Supernova (gồm sinh viên Phan Thái Long, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; Lê Hà Khánh My, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng; Lê Việt Bắc, Trường Đại học Tây Nguyên) đoạt giải Ba, nhận tiền thưởng 3 triệu đồng.

Ngoài ra, Ban tổ chức trao 3 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 2 triệu đồng.