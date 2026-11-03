Người lính biên phòng đam mê võ thuật

Trung tá Trịnh Văn Hưng (thứ 3 từ trái sang) cùng đồng đội thể hiện quyết tâm tại khai mạc Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II năm 2026. Ảnh: NVCC

Vốn yêu thích võ thuật từ nhỏ, Trung tá Trịnh Văn Hưng có điều kiện theo đuổi đam mê khi được đào tạo tại Trường Sĩ quan Đặc công. Những năm tháng tại trường giúp anh tích lũy kiến thức chuyên môn và kỹ năng võ thuật trong môi trường quân đội.

Sau khi tốt nghiệp, anh có thời gian làm giáo viên võ thuật tại Trường Cao đẳng Biên phòng, trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho học viên.

Trung tá Trịnh Văn Hưng chia sẻ, dù công việc chuyên môn trong quản lý, bảo vệ biên giới khá bận rộn, nhưng vẫn dành thời gian rèn luyện thể lực, ôn tập kỹ thuật và tham gia các hoạt động huấn luyện của đơn vị.

Mới đây, Trung tá Trịnh Văn Hưng có tên trong danh sách đoàn vận động viên Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng tham gia Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II năm 2026 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức vào cuối tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đoàn vận động viên Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đoạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thao võ thuật Bộ đội Biên phòng khu vực II năm 2026. Ảnh: NVCC

Tại hội thao này, Trung tá Trịnh Văn Hưng đăng ký thi đấu 2 nội dung đồng đội và 3 nội dung cá nhân với các phần thi kỹ thuật đánh võ, chiến thuật đánh võ và thực hành giảng huấn luyện võ thuật.

Để chuẩn bị cho hội thao, Trung tá Trịnh Văn Hưng cùng các vận động viên trải qua đợt tập luyện với cường độ cao, đòi hỏi mỗi người duy trì thể lực, nắm vững kỹ thuật và phối hợp tốt với đồng đội.

“Trong các phần thi, tôi dành nhiều tâm huyết cho nội dung chiến thuật đánh võ. Khác với việc thực hiện những động tác kỹ thuật riêng lẻ, phần thi này đòi hỏi vận động viên phải vận dụng tổng hợp kiến thức, khả năng quan sát, tinh thần cảnh giác và sự linh hoạt khi xử lý tình huống đánh bắt đối tượng. Những yêu cầu đặt ra trong bài thi cũng gần với thực tiễn công tác của lực lượng biên phòng, nhất là nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy trên địa bàn”, Trung tá Trịnh Văn Hưng chia sẻ.

Thi đấu xuất sắc ở nội dung chiến thuật đánh võ giúp Trung tá Trịnh Văn Hưng giành giải Nhì cá nhân, góp phần đưa đoàn vận động viên Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đoạt giải Nhất toàn đoàn.

Thành tích này tiếp thêm động lực để Trung tá Trịnh Văn Hưng tiếp tục duy trì niềm đam mê võ thuật, cũng như phát huy kinh nghiệm chuyên môn trong công tác huấn luyện tại đơn vị.

Theo Trung tá Trịnh Văn Hưng, võ thuật có vai trò thiết thực trong rèn luyện thể lực và trang bị kỹ năng xử lý tình huống cho người lính biên phòng. Việc duy trì tập luyện võ thuật giúp mỗi người nâng cao sức khỏe, khả năng chiến đấu và tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

“Tôi mong muốn tiếp tục phát huy kiến thức, kinh nghiệm đã tích lũy để đóng góp cho công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực của Bộ đội Biên phòng thành phố nói riêng và toàn lực lượng nói chung”, Trung tá Trịnh Văn Hưng nói.