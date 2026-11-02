American Tourister tung loạt ưu đãi cho nhiều bộ sưu tập vali

“Getaway with American Tourister” là chiến dịch thường niên vào dịp cuối năm của American Tourister. Chiến dịch tạo nguồn cảm hứng du lịch mới và mang đến ưu đãi đặc biệt cho nhiều bộ sưu tập vali - bạn đồng hành không thể thiếu trong chuyến đi xa.

Năm nay, với tinh thần khám phá kết hợp ẩm thực, American Tourister tung loạt ưu đãi hấp dẫn, combo vali du lịch tiết kiệm. Mỗi bộ sưu tập mang đến phong cách độc đáo, kết hợp tính năng hiện đại, nhiều màu sắc, gợi cảm hứng cho mọi hành trình.

Bộ sưu tập vali Tranto và vali Argyle trong chương trình “Getaway with American Tourister”. Ảnh: American Tourister.

Trong đó, combo vali Tranto tiện lợi có 3 kích thước cabin, trung, đại, cùng bảng màu đa dạng. Combo phù hợp cho gia đình và nhóm bạn bè, tiết kiệm đến 8 triệu đồng, cùng chế độ bảo hành toàn cầu.

Combo 3 vali Tranto kích thước cabin, trung và đại. Ảnh: American Tourister.

Vali Tranto với thiết kế linh hoạt, dễ dàng đóng - mở, sắp xếp hành lý với 3 cách mở: Từ phía trên, phía trước và mở đôi như thông thường. Vali được bảo mật bằng khóa số tích hợp TSA 008 mới nhất, kèm khả năng mở rộng không gian chứa khi cần thiết. Bánh xe 2 trong 1 kết hợp công nghệ giảm xóc Optimov và tính năng khóa bánh xe Stepause giúp cố định vali.

Vali Argyle V3 phiên bản mới. Ảnh: American Tourister.

Vali Argyle V3 phiên bản mới với hệ thống bánh xe Quieto thế hệ mới mang lại khả năng lướt nhẹ êm ái và giảm thiểu tiếng ồn. Được thiết kế để chống chịu va đập, Argyle V3 sở hữu lớp vỏ ngoài cao cấp với khả năng hạn chế trầy xước, bảo vệ hành lý an toàn với dây khóa kéo bảo mật Duosaf chống rạch trộm và khóa TSA 008 được chứng nhận bởi an ninh hàng không quốc tế.

Minigame diễn ra tại kênh Facebook American Tourister đến hết 20/11. Ảnh: American Tourister.

Tín đồ American Tourister tham gia minigame để có cơ hội nhận giải thưởng trị giá đến 6,3 triệu đồng bằng cách chia sẻ món ăn yêu thích cùng sản phẩm của thương hiệu. Minigame diễn ra đến hết 20/11 với 3 bước đơn giản tại fanpage chính thức của American Tourister.

American Tourister lan tỏa tinh thần du lịch kết hợp khám phá ẩm thực. Ảnh: American Tourister.

Bên cạnh vali, American Tourister cũng ưu đãi toàn bộ sản phẩm balo, túi xách, túi đeo chéo với đa dạng màu sắc và kiểu dáng, phù hợp nhu cầu sử dụng như đi học, đi làm, đi chơi và du lịch ngắn ngày… Ưu đãi áp dụng tại hệ thống cửa hàng toàn quốc và website americantourister.vn đến hết 30/11. Đặc biệt, khách hàng có đơn online từ 1,5 triệu đồng được miễn phí giao hàng toàn quốc.

Độc giả liên hệ hotline 18006360 để được tư vấn.