Cân nhắc việc tăng định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông

Giờ học của học sinh Trường trung học phổ thông Lê Văn Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: MAI MAI)

Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, đội ngũ nhà giáo được xác định giữ vai trò quyết định đối với chất lượng dạy học. Những yêu cầu đặt ra từ chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đòi hỏi giáo viên nắm vững kiến thức chuyên môn và phải đổi mới phương pháp, phát triển năng lực học sinh... Trong bối cảnh đó, vấn đề tăng định mức tiết dạy của giáo viên cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở khoa học giáo dục và thực tiễn lao động sư phạm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, dự bị đại học. Quy định mới dự kiến điều chỉnh về chế độ làm việc với giáo viên phổ thông để bảo đảm phù hợp chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày và ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số.

Dự thảo điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên phổ thông. Cụ thể, tăng định mức tiết dạy của giáo viên cấp tiểu học lên 1 tiết (từ 23 tiết thành 24 tiết/tuần, giáo viên cấp trung học cơ sở lên 1 tiết (từ 19 tiết thành 20 tiết/tuần); giáo viên cấp trung học phổ thông lên 2 tiết (từ 17 tiết thành 19 tiết/tuần).

Việc điều chỉnh này nhằm phản ánh đúng sự phát triển về năng lực chuyên môn, trình độ của đội ngũ giáo viên và phát huy tối đa lợi thế từ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số giúp tối ưu hóa thời gian và năng suất lao động trong nhà trường…

Bên cạnh việc điều chỉnh định mức tiết dạy của giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo bổ sung quy định về định mức số lượng giáo viên tối thiểu của mỗi môn học (được tính bằng tổng số tiết dạy của môn học theo chương trình giáo dục chia cho định mức tiết dạy của một giáo viên)…

Đối với những cơ sở giáo dục không có phân hiệu có từ 7-9 người thì bố trí một tổ phó, từ 10 người không quá hai tổ phó. Đối với những cơ sở giáo dục có phân hiệu, trường chính được bố trí một tổ phó và mỗi phân hiệu được bố trí một tổ phó. Dự thảo giữ nguyên định mức giáo viên đối với cơ sở giáo dục mầm non; riêng đối với cơ sở giáo dục phổ thông, định mức giáo viên/lớp được điều chỉnh tương ứng theo định mức tiết dạy mới của giáo viên…

Chung quanh vấn đề nêu trên, Tiến sĩ Vũ Ngọc Hòa, giáo viên môn Toán, Trường trung học phổ thông Ngô Quyền (Đồng Nai) cho rằng, chưa nên tăng định mức tiết dạy của giáo viên khi các nhiệm vụ chuyên môn, công tác kiêm nhiệm và áp lực công việc hiện nay chưa được giảm tải một cách thực chất. Nếu chưa có điều kiện giảm định mức, nên giữ nguyên mức hiện hành.

Quan điểm này không xuất phát từ tâm lý ngại khó hay thiếu tinh thần trách nhiệm, mà từ yêu cầu bảo đảm chất lượng dạy học và sự phát triển bền vững của đội ngũ nhà giáo.

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, giáo viên chuyển dần từ cách tiếp cận thiên về truyền thụ kiến thức sang tổ chức các hoạt động học tập nhằm phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh.

Đây là sự thay đổi quan trọng về mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học. Để đáp ứng yêu cầu đó, giáo viên phải đầu tư nhiều hơn cho việc thiết kế tình huống học tập, tổ chức hoạt động trải nghiệm; xây dựng câu hỏi phân hóa, lựa chọn phương pháp đánh giá và hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Cùng với đó, việc chuyển đổi số trong giáo dục cũng đặt ra những yêu cầu mới về năng lực số, khả năng khai thác trí tuệ nhân tạo, sử dụng phần mềm chuyên môn và xây dựng học liệu điện tử.

Với những môn học, chương trình có yêu cầu sử dụng tiếng Anh, giáo viên phải nâng cao năng lực ngoại ngữ và chuẩn bị tài liệu dạy học phù hợp. Việc triển khai sách giáo khoa theo định hướng thống nhất cũng không đồng nghĩa với việc giáo viên chỉ cần sử dụng lại những bài giảng đã có.

Để bảo đảm tính phù hợp đối tượng học sinh, mỗi giáo viên vẫn cần nghiên cứu nội dung, lựa chọn cách tổ chức dạy học và điều chỉnh hoạt động đánh giá theo điều kiện thực tế của lớp học. Những công việc này đòi hỏi thời gian, sự tập trung và quá trình lao động trí tuệ nghiêm túc.

Nếu tăng số tiết lên lớp trong khi yêu cầu đổi mới vẫn ngày càng cao, giáo viên sẽ gặp khó khăn trong việc cân đối thời gian dành cho giảng dạy trực tiếp và chuẩn bị chuyên môn. Phần lớn những công việc này không được thể hiện đầy đủ qua số tiết trên thời khóa biểu.

Vì vậy, đánh giá khả năng tăng định mức tiết dạy cần tính đến toàn bộ quá trình lao động sư phạm, chứ không chỉ tính số giờ giáo viên trực tiếp giảng bài...

Thầy giáo Nguyễn Xuân Hòa, giáo viên môn tiếng Anh, Trường trung học phổ thông Tô Hiệu (Sơn La) nêu ý kiến, nghề giáo là nghề đặc thù. Một tiết dạy trên lớp không đơn thuần bắt đầu khi giáo viên bước vào phòng học và kết thúc khi tiếng trống báo hết giờ. Đằng sau mỗi tiết dạy là quá trình nghiên cứu chương trình, xây dựng kế hoạch bài dạy, lựa chọn phương pháp, thiết kế học liệu, chuẩn bị thiết bị; tổ chức các hoạt động học tập, chấm bài, nhận xét, đánh giá và điều chỉnh phương pháp phù hợp từng đối tượng học sinh.

Đặc biệt, giáo viên chủ nhiệm còn phải theo dõi nền nếp, kết quả học tập, tâm lý, hoàn cảnh gia đình của học sinh; phối hợp phụ huynh, xử lý những tình huống phát sinh và chịu trách nhiệm về nhiều mặt trong quá trình giáo dục các em.

Bên cạnh đó, giáo viên còn phải thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu của nhà trường về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục, cập nhật cơ sở dữ liệu ngành và tham gia các hoạt động đoàn thể, phong trào và những nhiệm vụ đột xuất khác.

“Có những công việc không trực tiếp tạo ra một tiết dạy, nhưng vẫn mất khá nhiều thời gian, công sức và trách nhiệm. Vì vậy, nếu chỉ căn cứ vào số tiết đứng lớp để đánh giá khối lượng công việc, chúng ta rất dễ bỏ sót phần lao động chuyên môn phía sau bục giảng. Còn nếu đã xác định thời gian làm việc 40 giờ/tuần thì cần có cách tính minh bạch, khoa học đối với toàn bộ nhiệm vụ mà giáo viên phải thực hiện…”, thầy Nguyễn Xuân Hòa chia sẻ.