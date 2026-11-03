Dựng phiên tòa giả định, giúp học sinh nhận diện hành vi vi phạm

Mới đây, Hội Luật gia tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, VKSND tỉnh, Đoàn Thanh niên UBND tỉnh cùng các tổ chức đoàn thể thuộc ngành tư pháp, thi hành án tổ chức chương trình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh niên năm 2026.

Tham dự chương trình có ông Hoàng Văn Tiến - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Nguyên; ông Vũ Thành Trung - Phó Viện trưởng VSND khu vực 1, tỉnh Thái Nguyên, cùng đại diện các đơn vị phối hợp và khoảng 200 học sinh Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức dựng phiên tòa giả định, được xây dựng dựa trên một vụ án có thật. Thay vì tiếp nhận kiến thức qua những bài tuyên truyền lý thuyết, học sinh được theo dõi quá trình giải quyết một vụ án với các tình tiết, diễn biến và trình tự xét xử được tái hiện trực quan.

Phiên tòa giả định được xây dựng dựa trên một vụ án có thật, giúp học sinh theo dõi quá trình giải quyết một vụ án với các tình tiết, diễn biến trực quan.

Thông qua từng phần của phiên tòa, các em có điều kiện tìm hiểu vai trò của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng, đồng thời nhận diện hành vi vi phạm, nguyên nhân và những hậu quả pháp lý có thể xảy ra. Việc lựa chọn tình huống từ vụ án thực tế giúp các quy định pháp luật trở nên gần gũi, dễ hiểu, dễ ghi nhớ hơn.

Sau phần diễn án, các em học sinh còn được tham gia hỏi đáp, trao đổi về những tình huống pháp lý liên quan đến vụ án. Những thắc mắc được đại diện các đơn vị chuyên môn giải đáp, giúp học sinh hiểu rõ hơn các quy định pháp luật cũng như cách ứng xử phù hợp khi gặp những tình huống tương tự trong cuộc sống.

Các em học sinh hăng hái tham gia giải đáp các tình huống, câu hỏi của chương trình.

Thông qua hình thức tuyên truyền có tính tương tác, chương trình không chỉ cung cấp kiến thức mà còn khuyến khích học sinh chủ động tìm hiểu pháp luật, hình thành khả năng nhận diện những hành vi có nguy cơ vi phạm và biết tự bảo vệ bản thân.

Đặc biệt, đối với lứa tuổi thanh thiếu niên, việc được tiếp cận pháp luật bằng những tình huống cụ thể có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, phòng ngừa vi phạm từ sớm. Qua đó, giúp các em hiểu rằng mỗi hành vi, lựa chọn trong cuộc sống đều có thể gắn với những quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý nhất định.

Chương trình đã trao học bổng cho 15 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Trong khuôn khổ chương trình, ông Hoàng Văn Tiến - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Thái Nguyên và ông Vũ Thành Trung - Phó Viện trưởng VSND khu vực 1 đã trao học bổng cho 15 học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn.

Những suất học bổng không chỉ là sự động viên về vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của các đơn vị phối hợp đối với học sinh, nhất là những em nỗ lực vươn lên trong học tập dù còn nhiều khó khăn.

Thông qua chương trình, Hội Luật gia tỉnh Thái Nguyên cùng các đơn vị phối hợp tiếp tục phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ sở, đặc biệt hướng đến đối tượng đoàn viên, thanh niên và học sinh.