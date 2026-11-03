'Nói không với bạo lực học đường' tại trường THPT Quỳnh Côi

Hoạt động nhằm tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường, hướng tới nhóm đối tượng là học sinh, những chủ thể cần được quan tâm, bảo vệ đặc biệt, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong xã hội.

Đồng chí Phạm Thanh Hải – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 khai mạc và tặng quà cho trường THPT Quỳnh Côi.

Buổi tuyên truyền diễn ra trong thời gian 50 phút chào cờ đầu tuần với sự có mặt của Ban Giám hiệu, tập thể giáo viên và toàn thể gần 2.000 học sinh trường Trung học phổ thông Quỳnh Côi cùng Tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên VKSND khu vực 8.

Tại buổi tuyên truyền, ngay sau phần phát biểu nhận xét về kết quả học tập, rèn luyện, lao động của học sinh các khối lớp, dự kiến công tác tuần tiếp theo của cô giáo Nguyễn Thị Hương - Phó Hiệu trưởng nhà trường; các em học sinh được nghe cô giáo Nguyễn Thị Hoài Hoài trao đổi, tuyên truyền; phổ biến nội dung trọng tâm về phòng, chống bạo lực học đường, nhận diện hành vi, hệ lụy pháp lý, kỹ năng ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật, an toàn học đường.

Cô giáo Nguyễn Thị Hương, Phó Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Côi phát biểu tại buổi tuyên truyền

Cũng tại buổi tuyên truyền, các đồng chí Kiểm sát viên đã tập trung truyền đạt những nội dung pháp luật thiết thực, gắn với lứa tuổi học sinh, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong môi trường học đường. Những nội dung cơ bản, trọng tâm, các quy định nhân văn và chế tài của Luật Tư pháp người chưa thành niên (nguyên tắc xử lý, biện pháp xử lý chuyển hướng đối với người chưa thành niên phạm tội…) và những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205 như: Nghị quyết bảo vệ những chủ thể nào, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, đặc biệt là quyền dân sự của các nhóm dễ bị tổn thương và lợi ích công ra sao, việc cung cấp thông tin vụ việc dân sự công ích; vai trò, trách nhiệm của VKSND… được truyền đạt đến các em một cách ngắn gọn, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi học sinh;

Giao lưu, hỏi đáp tìm hiểu pháp luật và trao quà cho các em học sinh trả lời đúng câu hỏi.

Để việc tuyên truyền, giáo dục đạt kết quả tốt nhất, tạo sự kết nối giữa tuyên truyền viên với các em học sinh, đồng thời kiểm tra lại kết quả nội dung tuyên truyền có được các em học sinh tiếp thu hay không, tiếp thu đến mức nào, VKSND khu vực 8 đã tổ chức giao lưu với các em học sinh thông qua hình thức đặt câu hỏi tình huống, hỏi đáp tìm hiểu về pháp luật liên quan đến các quy định pháp luật gần gũi với lứa tuổi học đường như: cách nhận biết các hành vi sai trái trong môi trường học đường, quyền và nghĩa vụ của học sinh, phòng, chống bạo lực học đường, cách ứng xử khi gặp phải tình huống bị bạo lực, xâm hại quyền và lợi ích hợp pháp cũng như một số quy định pháp luật cơ bản mà các em cần nắm vững.

Giao lưu, hỏi đáp tìm hiểu pháp luật và trao quà cho các em học sinh trả lời đúng câu hỏi.

Không khí giao lưu diễn ra sôi nổi, cởi mở, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo học sinh. Nhiều em mạnh dạn phát biểu, đưa ra quan điểm và xử lý tình huống một cách chính xác, qua đó thể hiện sự hiểu biết cũng như ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao của các em học sinh. Thông qua hình thức tương tác trực tiếp, các nội dung pháp luật được truyền tải một cách dễ hiểu, sinh động, góp phần tạo sự hứng thú, giúp các em ghi nhớ và vận dụng hiệu quả trong thực tiễn.

Đại diện các đơn vị chụp ảnh lưu niệm.

Tuy thời gian tuyên truyền có hạn nhưng với sự chuẩn bị chu đáo, phương pháp truyền đạt linh hoạt, gần gũi, buổi tuyên truyền đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng tích cực từ phía nhà trường và các em học sinh. Thông qua buổi tuyên truyền, đã phần nào giúp các em học sinh Trường THPT Quỳnh Côi hiểu rõ hơn về quyền của mình; nhận diện được các hành vi vi phạm pháp luật; biết cách tự bảo vệ bản thân và lên tiếng khi cần thiết, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, văn minh.

Trong thời gian tới, VKSND khu vực 8 sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình phối hợp tuyên truyền này tại nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn, góp phần đưa pháp luật đi sâu, đi sát vào đời sống nhân dân, đặc biệt là lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên.