[Video] Một bộ sách, nhiều mùa đến lớp
Được mượn miễn phí và giữ gìn để trao lại cho học sinh khóa sau, những bộ sách từ thư viện dùng chung tại các trường học trên địa bàn phường Đồng Xoài, thành phố Đồng Nai giúp nhiều gia đình giảm bớt chi phí, học sinh có đủ sách đến lớp.
Trang bị sách giáo khoa miễn phí là 1 trong 3 nhiệm vụ cốt lõi mà Đảng ủy phường đặt ra theo Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Nai về phát động đợt thi đua đặc biệt 500 ngày đêm “Đoàn kết - Kỷ cương - Hiệu quả - Bứt phá, xây dựng Đồng Nai phát triển văn minh, hiện đại”.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202611/video-mot-bo-sach-nhieu-mua-den-lop-829475f/