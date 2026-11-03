[Video] Một bộ sách, nhiều mùa đến lớp

Trong hành trình thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, xã hội hóa nguồn lực được xem là giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ những khó khăn về ngân sách, hạ tầng và nhân lực tại cơ sở. Qua đó, chuyển đổi số từng bước đi vào đời sống, trở thành công cụ thiết thực phục vụ người dân.