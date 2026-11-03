Cảm ơn hay cám ơn: Từ nào đúng tiếng Việt?

Trong giao tiếp hàng ngày, “cảm ơn” và “cám ơn” đều được sử dụng khá phổ biến. Dù chỉ khác nhau một nét nhỏ ở chữ cái đầu tiên song lại khác biệt về mặt ngữ nghĩa và chuẩn mực ngôn ngữ.

Về mặt ngữ nghĩa, cả hai cách viết đều được sử dụng để bày tỏ lòng biết ơn, sự ghi nhận hoặc thái độ trân trọng trước một hành động, sự giúp đỡ hay tình cảm mà người khác dành cho mình.

Tuy nhiên, dưới góc độ từ điển học và chuẩn hóa ngôn ngữ hiện đại, chỉ có một cách viết được khuyến nghị sử dụng trong văn bản chính thức, cách còn lại chủ yếu được xem là biến thể khẩu ngữ.

Cảm ơn hay cám ơn đúng chuẩn chính tả. (Ảnh minh họa: AI)

Vậy theo bạn, “cảm ơn” hay “cám ơn” mới là cách viết đúng chuẩn chính tả tiếng Việt? Hãy để lại ý kiến của mình ở phần bình luận nhé.

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