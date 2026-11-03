Nữ thủ khoa quốc gia môn Địa lí và hành trình theo đuổi ước mơ nghề giáo

Từ những trang bản đồ đến danh hiệu thủ khoa quốc gia

Niềm yêu thích môn Địa lí của Khánh Chi bắt đầu từ những trang sách và bản đồ. “Càng học sâu, mình càng nhận ra Địa lí không chỉ là học thuộc lòng các con số hay địa danh, mà là một bức tranh sinh động về không gian sống, sự tương tác giữa thiên nhiên và con người”, Chi chia sẻ.

Niềm đam mê ấy được bồi đắp nhờ sự ủng hộ của gia đình và sự hướng dẫn, động viên của thầy cô trường THPT chuyên Hà Tĩnh, giúp Chi từng bước rèn luyện tư duy logic, khả năng nhìn nhận vấn đề đa chiều và thêm tự tin trong học tập.

Khánh Chi từng hai năm liên tiếp giành giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí.

Từ giải Nhì cấp Tỉnh năm lớp 10, Khánh Chi tiếp tục giành hai giải Nhất cấp tỉnh, rồi liên tiếp đoạt giải Nhất học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí, các năm học 2024 - 2025 và 2025 - 2026. Ở kỳ thi năm học 2025 - 2026, Chi trở thành thủ khoa quốc gia môn Địa lí.

Sau giải Nhì cấp Tỉnh năm lớp 10, Khánh Chi thay đổi cách học: Từ tiếp nhận thụ động sang chủ động tìm hiểu bản chất vấn đề, kết nối lý thuyết với thực tiễn. Đây là bước ngoặt quan trọng nhất mà cô nhắc đến trong hành trình ôn luyện.

Nhớ lại khoảnh khắc biết mình đạt giải Nhất và trở thành thủ khoa quốc gia, Khánh Chi cho biết, cô vỡ òa trong niềm vui, xen lẫn nghẹn ngào: “Mình cảm thấy vô cùng biết ơn vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân đã gặt hái được trái ngọt trọn vẹn nhất cấp THPT”.

Kiên trì học từ bản chất, vượt qua áp lực kỳ vọng

Để có những kết quả ấy, Khánh Chi kiên trì nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, đọc tài liệu nâng cao, tự vẽ sơ đồ tư duy và luyện giải đề. Cô theo đuổi phương pháp “học qua bản chất và hệ thống hóa”, dùng sơ đồ xâu chuỗi lý thuyết, nhận diện mối liên hệ giữa các vấn đề.

“Theo mình, điều quan trọng nhất để học tốt môn Địa lí là khả năng liên hệ thực tế và tư duy hệ thống, bởi Địa lí gắn liền với sự sống và sự phát triển của thế giới quanh ta”, Chi nói.

Dù có phương pháp học rõ ràng, nữ sinh thừa nhận giai đoạn ôn thi đội tuyển quốc gia từng khiến cô căng thẳng bởi khối lượng kiến thức lớn. Có thời điểm, Chi cảm thấy quá tải, kiệt sức. Bên cạnh áp lực thi cử, sự kỳ vọng, đặc biệt là những yêu cầu do cô tự đặt ra, cũng trở thành thử thách.

Để cân bằng, Chi học cách quản lý thời gian, cố gắng hoàn thành việc học trong những khung giờ nhất định và giữ tinh thần thoải mái. Cô dành thời gian đọc sách, nghe nhạc khi rảnh rỗi. Những lúc chùn bước, gia đình và thầy cô luôn là chỗ dựa tinh thần, động viên cô tiếp tục cố gắng.

Ngoài giờ học, Khánh Chi còn tham gia các hoạt động Đoàn - Hội, câu lạc bộ và sự kiện của trường, lớp. Cô trân trọng những lần cùng bạn bè chuẩn bị hoạt động tập thể, coi đó là những kỷ niệm đáng nhớ, đồng thời là cơ hội rèn kỹ năng mềm, trở nên năng động và gắn kết hơn với mọi người.

Khánh Chi (ngoài cùng bên phải) tại lễ Khai giảng năm học mới của trường ĐH Sư phạm Hà Nội.

Tiếp nối đam mê trên con đường Sư phạm

Sau những năm học tại trường THPT, Khánh Chi lựa chọn ngành Sư phạm Địa lí, trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Quyết định ấy gắn với ước mơ từ lâu của cô khi được đứng trên bục giảng, chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng cho học sinh.

Bước vào giảng đường đại học, Chi mong muốn tiếp tục đào sâu chuyên môn, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm để chuẩn bị cho nghề giáo. Những giải thưởng đã đạt được là dấu mốc đáng nhớ, đồng thời là động lực để cô tiếp tục học hỏi.

Gửi lời tới các học sinh đang theo đuổi đam mê và chinh phục các kỳ thi, Khánh Chi nhắn nhủ: “Hành trình chinh phục tri thức chưa bao giờ là dễ dàng, hãy đặt trọn tâm huyết và niềm tin vào bản thân mình, trái ngọt nhất định sẽ xuất hiện”.

Từ những trang bản đồ đến danh hiệu thủ khoa quốc gia, hành trình của Khánh Chi được ghi dấu bằng sự kiên trì và tinh thần chủ động học tập. Giờ đây, cô tiếp tục theo đuổi tình yêu Địa lí với mong muốn truyền lại niềm say mê ấy cho các thế hệ học sinh sau.

(Ảnh: NVCC)