Em Huy giao số tiền nhặt được cho thầy Tổng phụ trách để trả lại cho người đánh rơi.

Trước đó, em Trần Nhất Huy nhặt được số tiền 100.000 đồng tại khuôn viên trường đã nhanh chóng báo với thầy Tổng phụ trách Đội để tìm trả lại cho người đánh rơi. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng hành động đẹp của em Trần Nhất Huy đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về lòng trung thực, sự tử tế và nét đẹp trong văn hóa ứng xử học đường. Đây là tấm gương sáng để các bạn học sinh noi theo, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn.