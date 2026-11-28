Lan tỏa hành động đẹp
Ngày 27-11, Trường Tiểu học Phú Thuận (TP Đà Nẵng) cho biết, đã tổ chức tuyên dương em Trần Nhất Huy (học sinh lớp 3A2) vì có hành động đẹp, nhặt được của rơi, chủ động tìm người đánh mất để trao trả.
Trước đó, em Trần Nhất Huy nhặt được số tiền 100.000 đồng tại khuôn viên trường đã nhanh chóng báo với thầy Tổng phụ trách Đội để tìm trả lại cho người đánh rơi. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng hành động đẹp của em Trần Nhất Huy đã góp phần lan tỏa những giá trị tích cực về lòng trung thực, sự tử tế và nét đẹp trong văn hóa ứng xử học đường. Đây là tấm gương sáng để các bạn học sinh noi theo, góp phần xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, nhân văn.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lan-toa-hanh-dong-dep-post361664.html