Để bộ đội dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng

Những ngày đầu tháng 11, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, tại phòng Hồ Chí Minh của các đơn vị thuộc Trung đoàn 19, Sư đoàn 968, nhiều đầu sách, tài liệu pháp luật được trưng bày, giới thiệu tới cán bộ, chiến sĩ. Cùng với giới thiệu những đầu sách tiêu biểu, cán bộ các đơn vị còn phổ biến những điểm mới trong các văn bản pháp luật, thông tư liên quan trực tiếp đến quá trình học tập, công tác, huấn luyện và sinh hoạt của bộ đội.

Binh nhất Nguyễn Văn Hoàng, chiến sĩ Trung đội 7, Đại đội 3, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 19 cho biết, thông qua những buổi giới thiệu sách, được cán bộ phân tích, giải thích những quy định pháp luật gắn với các tình huống trong thực tiễn, anh và đồng đội dễ tiếp thu, ghi nhớ kiến thức hơn, đồng thời hiểu rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 trao đổi, tìm hiểu kiến thức pháp luật qua sách, tài liệu.

Là đơn vị thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý số lượng lớn hạ sĩ quan, chiến sĩ với trình độ nhận thức, hoàn cảnh gia đình khác nhau, Sư đoàn 968 xác định công tác PBGDPL phải được tiến hành thường xuyên, bằng những hình thức phù hợp với từng đối tượng. Nếu chỉ truyền đạt một chiều, nặng về lý thuyết, việc tiếp thu kiến thức pháp luật của bộ đội khó đạt hiệu quả như mong muốn. Bởi vậy, cùng với thực hiện nghiêm chương trình giáo dục chính trị, PBGDPL theo quy định, Sư đoàn chú trọng đổi mới phương pháp truyền đạt theo hướng dễ hiểu, dễ nhớ, dễ vận dụng.

Một trong những cách làm được Sư đoàn triển khai những năm qua là sân khấu hóa nội dung tuyên truyền pháp luật. Sư đoàn phối hợp với các đơn vị tổ chức phiên tòa giả định. Thông qua diễn biến phiên tòa, từ hành vi vi phạm, quá trình xét hỏi, tranh luận đến tuyên án, cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ hơn tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm pháp luật. Sau phiên tòa, bộ đội còn được giao lưu, trao đổi kiến thức liên quan đến vụ án. Những quy định pháp luật vốn khô khan được chuyển tải thông qua tình huống cụ thể, giúp người xem dễ tiếp nhận và ghi nhớ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức Ngày Pháp luật ở các đơn vị được gắn với các hình thức thi tìm hiểu, diễn đàn, tọa đàm, trò chơi quân sự, giới thiệu sách, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ. Những mô hình như: “Mỗi tuần một điều luật, mỗi ngày một câu hỏi pháp luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Tiếng nói chính trị viên” góp phần mở rộng kênh tiếp nhận kiến thức pháp luật, tạo điều kiện để bộ đội trao đổi, giải đáp những vấn đề còn băn khoăn, vướng mắc.

Sư đoàn cũng chú trọng phối hợp với các cơ quan tư pháp quân sự để cập nhật kiến thức, nâng cao chất lượng PBGDPL. Cuối tháng 9-2026, Sư đoàn phối hợp với Viện Kiểm sát quân sự Khu vực 42 (Quân khu 4) tổ chức PBGDPL cho đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong toàn Sư đoàn. Nội dung tập trung vào các quy định của pháp luật về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhóm tội phạm về ma túy và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn trong Quân đội; những nội dung cơ bản của Luật Tình trạng khẩn cấp năm 2025, Luật Phòng thủ dân sự năm 2023 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Việc lựa chọn những chuyên đề sát với tình hình thực tiễn không chỉ giúp đội ngũ cán bộ nâng cao kiến thức pháp luật mà còn phục vụ trực tiếp công tác quản lý, giáo dục bộ đội, chủ động nhận diện những nguy cơ dẫn đến vi phạm ngay từ cơ sở.

Chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm

Thực tiễn công tác quản lý bộ đội cho thấy, để hạn chế vi phạm pháp luật, kỷ luật, bên cạnh việc trang bị kiến thức, điều quan trọng là phải xây dựng cho quân nhân ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm với bản thân, gia đình, đồng chí, đồng đội và đơn vị. Vì vậy, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 968 luôn coi trọng gắn công tác PBGDPL với giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 19 (Sư đoàn 968, Quân khu 4) tham quan, đọc sách tại khu trưng bày sách hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026.

Cùng với duy trì nghiêm các chế độ, nền nếp, cấp ủy, chỉ huy các cấp chú trọng nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình của quân nhân; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội trong định hướng tư tưởng, giải quyết những khó khăn, vướng mắc nảy sinh. Bởi, không ít nguy cơ vi phạm kỷ luật có thể bắt nguồn từ những vấn đề trong cuộc sống, các mối quan hệ xã hội hoặc những băn khoăn chưa được giải tỏa của quân nhân.

Trong công tác giáo dục, quản lý bộ đội, Sư đoàn đã triển khai nhiều mô hình thiết thực như: “Chia nắng trên thao trường”, “Bát nước thao trường”, “Kỷ niệm quân ngũ trong tôi”, kết hợp với sinh hoạt tổ 3 người. Thông qua những hoạt động gần gũi, tình cảm giữa cán bộ với chiến sĩ, giữa đồng chí, đồng đội được củng cố, tạo điều kiện để bộ đội cởi mở, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng, giúp đỡ nhau trong học tập, công tác và rèn luyện.

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Đặng Quyết Thắng, Chính ủy Sư đoàn 968 cho biết: “Mục tiêu của công tác PBGDPL không chỉ là giúp bộ đội nắm vững các quy định của pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, mà quan trọng hơn là chuyển hóa nhận thức thành hành động tự giác. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, gắn tuyên truyền pháp luật với quản lý tư tưởng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, đề cao trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trực tiếp quản lý bộ đội; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ngay từ cơ sở, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành vi phạm nghiêm trọng”.

Trước những tác động phức tạp của môi trường mạng, việc nâng cao khả năng nhận diện, phòng tránh những thủ đoạn lừa đảo, tệ nạn xã hội và thông tin xấu độc cũng là nội dung cần được quan tâm trong giáo dục pháp luật cho quân nhân. Cùng với trang bị kiến thức, đội ngũ cán bộ cần giúp chiến sĩ hình thành kỹ năng xử lý các tình huống, biết tự bảo vệ mình, có trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội và giải quyết các mối quan hệ xã hội.