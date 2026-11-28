Không gian sáng chế, nơi học sinh thỏa sức sáng tạo - Ảnh: Nh.V

Một trong những dấu ấn nổi bật trong quá trình đổi mới giáo dục của nhà trường là đưa vào sử dụng phòng học “Không gian sáng chế”, do Tổ chức The Dariu Foundation tài trợ. Với hệ thống thiết bị phục vụ lập trình, chế tạo và sáng tạo máy móc, không gian sáng chế đã mở ra cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ, trực tiếp thực hành, thử nghiệm và biến những ý tưởng thành sản phẩm cụ thể.

Từ khi phòng học đi vào hoạt động, nhà trường đã thành lập Câu lạc bộ Dariu Tech, thu hút học sinh yêu thích công nghệ tham gia nghiên cứu, trao đổi và phát triển các ý tưởng sáng tạo. Đây cũng là môi trường thuận lợi để giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục STEM, dạy học tích hợp nhằm triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Ông Nguyễn Tất Thiện, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Xác định giáo dục STEM và chuyển đổi số là những nhiệm vụ quan trọng trong chiến lược đổi mới giáo dục, nhà trường luôn chú trọng đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, đồng thời chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng những chủ đề STEM gắn với chương trình học và thực tiễn cuộc sống. Các hoạt động dạy học theo dự án, tích hợp liên môn được khuyến khích triển khai, tạo điều kiện để học sinh tham gia nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm và giải quyết những vấn đề thực tiễn.

Giáo viên của trường luôn khai thác các vấn đề gần gũi với địa phương như bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy tiềm năng du lịch và giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để xây dựng các chủ đề học tập có ý nghĩa. Nhà trường còn tổ chức các ngày hội STEM, tạo sân chơi để học sinh giới thiệu sản phẩm, chia sẻ ý tưởng và học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau.

Bên cạnh đó, trường đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý và giảng dạy. Giáo viên từng bước khai thác hiệu quả học liệu số, phần mềm hỗ trợ dạy học, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong thiết kế bài giảng và xây dựng nội dung học tập. Đặc biệt, nhà trường luôn coi trọng vai trò của đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện để giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng về giáo dục STEM, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong dạy học; đồng thời duy trì các hoạt động sinh hoạt chuyên môn, tổ chức chuyên đề, thao giảng, dự giờ và nghiên cứu bài học.

Qua đó, giáo viên có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau đổi mới phương pháp giảng dạy, hướng dẫn học sinh thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học kỹ thuật và sáng tạo sản phẩm có tính ứng dụng.

Nhà trường luôn chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường các hoạt động thực hành, trải nghiệm cho học sinh - Ảnh: Nh.V

Qua những giờ học gắn với thực hành, thí nghiệm và các hoạt động nghiên cứu, sáng tạo, giáo dục STEM đã mang đến cho học sinh Trường THPT Nguyễn Trãi cách tiếp cận kiến thức sinh động và gần gũi hơn. Tại không gian sáng chế, học sinh được chủ động trong các khâu, từ sử dụng thiết bị, lựa chọn ý tưởng, xây dựng bản vẽ đếnlập trình và thử nghiệm sản phẩm. Giáo viên không làm thay học sinh mà đóng vai trò gợi mở, định hướng, truyền cảm hứng và đồng hành cùng các em trong quá trình nghiên cứu.

Từ những ý tưởng ban đầu, các em từng bước biến kiến thức thành những sản phẩm cụ thể. Trong cùng một không gian học tập, mỗi nhóm học sinh lựa chọn một hướng nghiên cứu riêng như tìm hiểu, chế tạo rô bốt; thiết kế bàn làm việc; nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các phần mềm hỗ trợ viết mã lập trình. Mỗi hoạt động là một cơ hội để học sinh trải nghiệm, hợp tác, phát huy tư duy độc lập và tìm kiếm lời giải cho những vấn đề đặt ra.

Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tất Thiện, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trãi, cho biết thêm: Thời gian tới, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh đổi mới giáo dục toàn diện, trong đó STEM và chuyển đổi số là những nhiệm vụ trọng tâm. Nhà trường sẽ tập trung hoàn thiện cơ sở vật chất, khai thác hiệu quả phòng học Không gian sáng chế, đưa nơi đây trở thành địa chỉ thực hành, trải nghiệm và nghiên cứu khoa học thường xuyên của giáo viên, học sinh. Đồng thời, tăng cường tổ chức ngày hội STEM, các cuộc thi sáng tạo khoa học kỹ thuật; khuyến khích học sinh nghiên cứu, chế tạo sản phẩm gắn với thực tiễn đời sống và điều kiện kinh tế-xã hội của địa phương.

Em Nguyễn Bảo Nam, học sinh lớp 12A5, chia sẻ: Những tiết học STEM rất khác với giờ học thông thường bởi chúng em được trực tiếp thực hành, thí nghiệm và tạo ra sản phẩm từ ý tưởng của mình. Trong quá trình thực hiện, nếu sản phẩm chưa đạt yêu cầu, chúng em có thể tìm nguyên nhân và sửa chữa. Nhờ đó, chúng em biết vận dụng kiến thức trong sách giáo khoa vào thực tế, sử dụng phần mềm, lập trình máy tính và học được cách làm việc nhóm, phối hợp giải quyết vấn đề. Đặc biệt, chúng em tự tin hơn khi trình bày ý tưởng và giới thiệu sản phẩm của mình. Mỗi sản phẩm dù lớn hay nhỏ đều là kết quả của quá trình tìm tòi, thử nghiệm và điều chỉnh, giúp chúng em hiểu rằng, kiến thức chỉ thực sự có ý nghĩa khi được vận dụng để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống.

Bằng việc đổi mới trong phương pháp dạy học, chú trọng môi trường thực hành, sáng tạo, Trường THPT Nguyễn Trãi đang từng bước đưa giáo dục STEM và chuyển đổi số trở thành hoạt động thiết thực trong nhà trường. Qua các buổi học trải nghiệm, học sinh được củng cố kiến thức, hình thành các kỹ năng cần thiết như tư duy sáng tạo, hợp tác, giao tiếp và khả năng thích ứng với công nghệ mới.