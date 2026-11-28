Đồng chí Võ Quang Lợi trao trả lại 30 triệu đồng và điện thoại cho bà Lê Thị Mừng. Ảnh: Trúc Hà

Đó là đồng chí Trung tá Võ Quang Lợi, nhân viên Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng La Êê. Sáng 27/11, khi di chuyển đến đoạn Quốc lộ 14D (xã Bến Giằng, thành phố Đà Nẵng), đồng chí Lợi nhặt được một túi xách màu đen. Qua kiểm tra, đồng chí thấy bên trong túi có 30 triệu đồng và 1 điện thoại di động Nokia màu đen.

Ngay sau đó, đồng chí Lợi đã chủ động liên hệ, tìm chủ nhân của chiếc túi. Qua xác minh, người đánh rơi là bà Lê Thị Mừng (sinh năm 1975, quê quán xã Thạnh Mỹ, thành phố Đà Nẵng). Đồng chí Lợi đã trao trả đầy đủ tài sản cho bà Lê Thị Mừng.

Hành động đẹp của đồng chí Võ Quang Lợi thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng, tinh thần trung thực, trách nhiệm và ý thức tự giác của người quân nhân cách mạng, góp phần lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, người chiến sĩ Biên phòng tận tụy, trách nhiệm, luôn gần dân và vì nhân dân phục vụ.