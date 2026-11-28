Lan tỏa hành động đẹp
Công an xã Thăng Trường (TP Đà Nẵng) ngày 27-11 cho biết vừa nhận được thư cảm ơn của bà Phạm Thị Thuấn, trú tại thôn Gia Hòa, xã Gia Lộc, thành phố Hải Phòng, bày tỏ sự cảm kích trước tinh thần trách nhiệm, tận tình hỗ trợ của cán bộ, chiến sĩ Công an xã.
Trước đó, vào ngày 20-8, bà Thuần không may chuyển nhầm số tiền 84,7 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện sự việc, bà đã đến Công an xã Gia Lộc trình báo và được hướng dẫn liên hệ với Công an xã Thăng Trường để được hỗ trợ.
Bằng tinh thần trách nhiệm, Công an xã Thăng Trường đã tích cực phối hợp xác minh, liên hệ với người nhận tiền và vận động, thuyết phục người nhận chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho bà Thuấn.
Xúc động trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng Công an, bà Thuấn đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thăng Trường và Công an xã Gia Lộc đã giúp đỡ gia đình nhận lại số tiền lớn bị chuyển nhầm.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/lan-toa-hanh-dong-dep-post361628.html