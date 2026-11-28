Thư cảm ơn bà Phạm Thị Thuấn gửi Công an xã Thăng Trường.

Trước đó, vào ngày 20-8, bà Thuần không may chuyển nhầm số tiền 84,7 triệu đồng vào tài khoản của người khác. Sau khi phát hiện sự việc, bà đã đến Công an xã Gia Lộc trình báo và được hướng dẫn liên hệ với Công an xã Thăng Trường để được hỗ trợ.

Bằng tinh thần trách nhiệm, Công an xã Thăng Trường đã tích cực phối hợp xác minh, liên hệ với người nhận tiền và vận động, thuyết phục người nhận chuyển trả lại toàn bộ số tiền cho bà Thuấn.

Xúc động trước sự nhiệt tình, trách nhiệm của lực lượng Công an, bà Thuấn đã viết thư gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Thăng Trường và Công an xã Gia Lộc đã giúp đỡ gia đình nhận lại số tiền lớn bị chuyển nhầm.