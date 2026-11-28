Hội thảo khoa học quốc tế “Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và quản lý lưu học sinh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào”.

Hội thảo tập trung thảo luận 3 nhóm nội dung trọng tâm: Nâng cao hiệu quả công tác tuyển sinh theo hướng ổn định, bền vững, chú trọng chất lượng và sự phù hợp của đối tượng tuyển sinh; nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển năng lực cho lưu học sinh Lào; đổi mới công tác quản lý, hỗ trợ và tạo điều kiện để lưu học sinh hòa nhập, học tập hiệu quả trong quá trình đào tạo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Ban Tổ chức đã nhận được 53 tham luận của các tác giả đến từ 23 cơ quan, đơn vị, trường đại học, cao đẳng của Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Các tham luận tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến công tác tuyển sinh, cơ chế hợp tác, chính sách tài chính, nâng cao năng lực tiếng Việt và chuyên môn cho lưu học sinh Lào; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giảng dạy. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến tập trung vào đổi mới công tác quản lý lưu học sinh theo hướng hiện đại, tăng cường hỗ trợ học tập, tư vấn tâm lý, giao lưu văn hóa, hỗ trợ đồng đẳng và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, góp phần nâng cao hiệu quả đào tạo và hội nhập cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La trình bày tham luận tại hội thảo.

Các đại biểu dự hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghe trình bày 4 tham luận tiêu biểu và trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh, đào tạo, quản lý lưu học sinh Lào. Nhiều ý kiến tập trung đề xuất giải pháp đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ lưu học sinh. Đồng thời, kiến nghị xây dựng môi trường học tập, sinh hoạt thuận lợi, tạo điều kiện để lưu học sinh Lào yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển toàn diện trong thời gian học tập tại Việt Nam.

PGS.TS Vũ Việt Hùng, Trường Đại học Tây Bắc, trình bày tham luận tại hội thảo.

Hội thảo là diễn đàn để các cơ sở đào tạo trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác tuyển sinh, đào tạo và quản lý lưu học sinh Lào. Những ý kiến, đề xuất tại hội thảo sẽ là cơ sở tham khảo quan trọng nhằm tiếp tục hoàn thiện các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu hợp tác giáo dục và phát triển nguồn nhân lực giữa Việt Nam và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong giai đoạn mới.