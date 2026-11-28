Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn ghi nhận đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và người học trong gần 70 năm xây dựng Đại học Huế. Ông đề nghị nhà trường xây dựng trung tâm học thuật xuất sắc, lấy chất lượng làm giá trị cốt lõi; đổi mới quản trị, phát huy nguồn lực và xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là động lực phát triển.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn trao quyết định cho GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy.

Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, triển khai quyết liệt lộ trình phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, hướng tới mô hình đại học tinh hoa, đại học nghiên cứu có chất lượng và uy tín quốc tế. Bộ GD&ĐT sẽ phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để trường thực hiện các mục tiêu chiến lược.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu tại buổi lễ.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy sinh ngày 22/11/1969 tại TP Huế; là GS.TS Y khoa, bác sĩ chuyên ngành Sản phụ khoa, có trình độ lý luận chính trị cao cấp và sử dụng thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức.

Ông cũng là nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực sản phụ khoa, nhà quản lý giáo dục giàu kinh nghiệm và là một trong những gương mặt tiêu biểu của Đại học Huế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy hiện cũng là Đại biểu HĐND TP Huế khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; Bí thư Đảng ủy Đại học Huế; Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.

Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XVIII, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được bầu làm Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031, phụ trách hoạt động khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Trong 30 năm công tác, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cũng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và quản trị đại học.

Với những đóng góp nổi bật cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Giải thưởng Hồ Chí Minh (2021), danh hiệu Nhà giáo Ưu tú (2017), Huân chương Lao động hạng Nhì (2025), Chiến sĩ thi đua toàn quốc (2023).

Năm 2024, GS.TS Nguyễn Vũ Quốc Huy được Tổng thống Cộng hòa Pháp trao tặng Huân chương Công trạng Quốc gia, tước Hiệp sĩ nhằm ghi nhận những đóng góp xuất sắc trong thúc đẩy hợp tác y tế và giáo dục giữa Việt Nam và Pháp.