Bữa ăn bán trú của trẻ Trường Mầm non Nguyệt Viên được quản lý bằng phần mềm dinh dưỡng.

Số hóa quản lý, kiểm soát dinh dưỡng

Trường Mầm non Thiệu Toán (xã Thiệu Toán) có một điểm trường chính và 4 phân hiệu, với khoảng 850 trẻ ăn bán trú. Số trẻ báo ăn thay đổi hằng ngày, trong khi các điểm trường phải thực hiện thống nhất thực đơn và định lượng khẩu phần. Vì thế, nhà trường sử dụng phần mềm quản lý dinh dưỡng để cập nhật số trẻ báo ăn, tính khẩu phần và tổng hợp thông tin từ các phân hiệu.

Bà Hoàng Thị Thu Hà, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Thiệu Toán, cho biết: “Phần mềm giúp giảm khối lượng công việc cho các phân hiệu, nâng cao độ chính xác trong quản lý. Từ số lượng trẻ báo ăn do các phân hiệu cập nhật, nhà trường có thể xây dựng thực đơn, tính khẩu phần chính xác hơn. Việc ứng dụng phần mềm cũng giúp giảm hồ sơ, sổ sách cho các phân hiệu”.

Dữ liệu được tập hợp trên cùng hệ thống giúp ban giám hiệu theo dõi tình hình bán trú tại từng phân hiệu, kịp thời điều chỉnh việc tổ chức bữa ăn khi số trẻ thay đổi. Đây cũng là cơ sở để nhà trường tính toán lượng thực phẩm cần chuẩn bị, hạn chế bất cập trong khâu tổng hợp thông tin giữa các điểm trường.

Tại Trường Mầm non Nguyệt Viên (phường Nguyệt Viên), phần mềm quản lý dinh dưỡng được sử dụng để tính toán khẩu phần và quản lý tài chính bán trú. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Phần mềm quản lý dinh dưỡng giúp ban giám hiệu tiết kiệm thời gian, công sức. Khi nhập số lượng trẻ ăn, phần mềm sẽ tính định lượng thực phẩm cho từng trẻ, đồng thời hỗ trợ cân đối lượng thực phẩm và năng lượng trong ngày. Nhờ đó, nhà trường thuận tiện hơn trong quản lý tài chính bán trú, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả”.

Từ tính định lượng thực phẩm đến theo dõi chi phí, phần mềm hỗ trợ nhà trường giảm các thao tác tính toán, tổng hợp thủ công. Tuy nhiên, hiệu quả quản lý phụ thuộc trước hết vào độ chính xác của dữ liệu đầu vào. Số trẻ báo ăn phải khớp với thực tế; lượng thực phẩm sử dụng và chi phí mua thực phẩm cần được cập nhật, đối chiếu đầy đủ. Nhà trường vẫn phải kiểm tra thường xuyên để phát hiện những bất hợp lý trong quá trình tổ chức bữa ăn.

Công khai bữa ăn, kết nối phụ huynh

Cùng với yêu cầu quản lý trong nhà trường, việc cung cấp thông tin để phụ huynh theo dõi bữa ăn của trẻ cũng được chú trọng. Trường Mầm non Trung Chính, xã Trung Chính, có 55 nhóm, lớp với 1.350 trẻ. Ngoài điểm trường chính, nhà trường còn có 6 phân hiệu, cách nhau khoảng 5 - 6km. Quy mô lớn, địa bàn phân tán khiến việc quản lý thống nhất hoạt động bán trú và duy trì thông tin với phụ huynh đòi hỏi sự phối hợp thường xuyên.

Bà Trần Thị Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Trung Chính, cho biết: “Hiện nay, nhà trường sử dụng phần mềm để quản lý suất ăn, chấm ăn hằng ngày và cập nhật thực đơn để phụ huynh theo dõi. Nhà trường đang phối hợp với Công ty CP MISA và Phòng giao dịch Cầu Quan Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa xây dựng phương án cấp mã riêng cho từng trẻ. Qua đó, phụ huynh có thể theo dõi tình hình ăn uống của con, thực hiện báo ăn và nộp tiền ăn trên ứng dụng”.

Việc quản lý thông tin theo mã riêng được kỳ vọng sẽ tạo thuận lợi cho nhà trường trong theo dõi hoạt động bán trú, đồng thời giúp phụ huynh chủ động kiểm tra số ngày ăn và các khoản đóng góp. Qua đó, thông tin giữa gia đình và nhà trường được kết nối chặt chẽ hơn, góp phần hạn chế sai lệch trong quá trình tổng hợp, thanh toán tiền ăn.

Thực tế cho thấy, phần mềm quản lý dinh dưỡng đang hỗ trợ các trường mầm non ở nhiều khâu, từ quản lý số trẻ ăn, tính khẩu phần đến theo dõi chi phí và công khai thực đơn. Tuy nhiên, số hóa không đồng nghĩa với việc mọi khâu đều được kiểm soát tự động. Chất lượng bữa ăn vẫn phụ thuộc vào nguồn gốc thực phẩm, quy trình chế biến, việc chia suất và hoạt động giám sát trực tiếp tại nhà trường.

Bên cạnh khai thác hiệu quả phần mềm, các trường cần duy trì việc kiểm tra, đối chiếu dữ liệu với thực tế; công khai thực đơn, số ngày ăn và các khoản thu; kiểm soát chất lượng thực phẩm, bảo đảm an toàn trong chế biến. Công nghệ số tạo thêm công cụ để minh bạch hóa bữa ăn học đường, nhưng hiệu quả cuối cùng phải được thể hiện ở chất lượng bữa ăn, sự an toàn của trẻ và trách nhiệm quản lý của nhà trường.