Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo. Ảnh: VPQH

Hội thảo tập trung đánh giá việc triển khai các chủ trương, chính sách mới, nhận diện những điểm nghẽn về thể chế, quản trị và nguồn lực, qua đó đề xuất giải pháp tạo chuyển biến thực chất trong phát triển giáo dục và đào tạo.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh cùng Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì Hội thảo.

Hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị giáo dục

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đặt ra yêu cầu đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Đây không chỉ là yêu cầu đối với riêng ngành giáo dục mà còn là nhiệm vụ chiến lược của quốc gia.

Thể chế hóa Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngay trong năm 2025, Quốc hội đã ban hành đồng bộ các luật, nghị quyết quan trọng về giáo dục, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026. Các văn bản quy định chi tiết cũng đang được khẩn trương xây dựng, ban hành, từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Tuy nhiên, theo Phó Chủ tịch Quốc hội, hoàn thiện thể chế mới là điều kiện quan trọng; hiệu quả của đột phá phải được đo bằng kết quả thực tế, thể hiện ở chất lượng, hiệu quả giáo dục được nâng lên, cơ hội học tập và phát triển toàn diện được mở rộng, nhà giáo được tôn trọng, đãi ngộ xứng đáng và nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

Sau gần một năm triển khai, bên cạnh những kết quả bước đầu tích cực, nhiều khó khăn vẫn cần được tháo gỡ. Phó Chủ tịch Quốc hội chỉ ra, một số văn bản quy định chi tiết còn chậm ban hành, nhất là các quy định về tiền lương, phụ cấp nhà giáo; tình trạng thiếu giáo viên, mất cân đối về cơ cấu và phân bổ đội ngũ giữa các môn học, cấp học, địa bàn chưa được khắc phục.

Quang cảnh Hội thảo. Ảnh VPQH

“Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để khung khổ pháp lý đã được thiết lập sớm phát huy hiệu quả, tạo chuyển biến thực chất trong thực tiễn. "Khoảng cách cần rút ngắn hôm nay không chỉ là giữa chủ trương và pháp luật, mà quan trọng hơn là giữa pháp luật và lớp học. Đưa chính sách từ nghị trường đến được từng nhà trường, từng thầy cô, từng học sinh, đó là đích đến của Hội thảo” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Tập trung vào những vấn đề cốt lõi của hệ thống giáo dục

Theo định hướng của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, các đại biểu tập trung thảo luận năm vấn đề trọng tâm. Trong đó, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả thực thi và đổi mới quản trị giáo dục là một trong những yêu cầu xuyên suốt. Việc triển khai các luật, nghị quyết mới cần được đánh giá khách quan, đồng thời rà soát tính đồng bộ giữa pháp luật về giáo dục với pháp luật về ngân sách, đầu tư công, tài sản công, tổ chức bộ máy và nhân sự.

Cùng với đó là làm rõ cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với điều kiện về nhân lực, tài chính, công cụ quản lý và trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản trị giáo dục.

Đối với giáo dục phổ thông, yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện phải gắn với bảo đảm công bằng trong tiếp cận giáo dục, nhất là đối với học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các cơ chế, chính sách cần hướng tới thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các vùng, miền; bảo đảm điều kiện thực hiện chương trình, đổi mới kiểm tra, đánh giá và từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Việc xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền cũng đặt ra yêu cầu bảo đảm đội ngũ, kinh phí vận hành và điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh ngay từ khâu chuẩn bị đầu tư.

Một nội dung quan trọng khác là cơ chế tài chính, đầu tư và hiệu quả sử dụng nguồn lực. Theo đó, cần làm rõ cơ chế bảo đảm chi tối thiểu 20% tổng chi ngân sách nhà nước cho giáo dục và đào tạo; xác định thứ tự ưu tiên đầu tư, đổi mới phương thức phân bổ nguồn lực phù hợp với sứ mệnh, điều kiện thực tế và kết quả hoạt động của từng cơ sở giáo dục.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: VPQH

Việc phân bổ nguồn lực cần bảo đảm cân đối giữa đầu tư cơ sở vật chất với phát triển đội ngũ nhà giáo và các điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, nhất là tại địa bàn khó khăn. Đồng thời, cần nghiên cứu cơ chế chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng, phòng thí nghiệm và cơ sở thực hành; khuyến khích huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho giáo dục ngoài công lập gắn với bảo đảm chất lượng và công bằng trong tiếp cận giáo dục.

“Đột phá phát triển giáo dục đòi hỏi nguồn lực tương xứng, nhưng vấn đề đặt ra không chỉ là tăng đầu tư mà còn là đầu tư vào đâu, phân bổ như thế nào và sử dụng ra sao để đạt hiệu quả cao nhất”- Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu đánh giá việc triển khai Luật Nhà giáo và Nghị quyết số 248/2025/QH15 của Quốc hội; làm rõ nguyên nhân thiếu giáo viên, những vướng mắc trong nguồn tuyển, biên chế, tuyển dụng, điều động và bố trí đội ngũ. Những bất cập trong thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, thu hút, đãi ngộ nhà giáo, nhất là ở vùng khó khăn và các môn học còn thiếu giáo viên, cũng cần được xem xét để đề xuất giải pháp phù hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh việc gắn đào tạo với nhu cầu phát triển nhân lực và xây dựng hệ thống giáo dục mở, linh hoạt là yêu cầu quan trọng. Đào tạo nhân lực không chỉ phải đáp ứng nhu cầu trước mắt mà còn phải hướng tới những ngành, lĩnh vực có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển lâu dài của đất nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu cần làm rõ việc sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học theo sứ mệnh, năng lực và nhu cầu nhân lực; cơ chế Nhà nước đặt hàng, doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình, tổ chức thực hành.

Với mô hình trung học nghề, cần bảo đảm học vấn phổ thông, kỹ năng nghề và khả năng học tiếp. Cần bảo đảm chất lượng đào tạo, triển vọng việc làm và cơ hội học liên thông để người học tự nguyện lựa chọn, tiếp tục học tập suốt đời.

Tự chủ đại học cần đi cùng trách nhiệm giải trình, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính. Ưu tiên đào tạo nhân lực công nghệ chiến lược gắn với củng cố, phát triển các ngành khoa học cơ bản.

Hội thảo không chỉ nhằm đánh giá kết quả đạt được, mà quan trọng hơn là nhận diện đúng những điểm nghẽn, đề xuất các giải pháp cụ thể, khả thi - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, Hội thảo nhận được 68 bài tham luận của các cơ quan, tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học, cơ sở giáo dục, đào tạo và doanh nghiệp. Nội dung các tham luận tập trung vào bốn nhóm vấn đề lớn: quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; cơ chế, chính sách và nguồn lực phát triển giáo dục phổ thông; đổi mới giáo dục nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng; đột phá phát triển giáo dục đại học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thông qua các tham luận và ý kiến trao đổi, Hội thảo hướng tới làm rõ mối quan hệ giữa hoàn thiện thể chế, đổi mới quản trị và bảo đảm nguồn lực; đồng thời xác định trách nhiệm của Nhà nước, cơ sở giáo dục, doanh nghiệp và xã hội trong phát triển giáo dục và đào tạo. Đây cũng là cơ sở để nhận diện những cơ chế, chính sách cần tiếp tục đổi mới, những điều kiện cần bảo đảm nhằm chuyển hóa các chủ trương, định hướng thành kết quả thực tiễn ở từng cấp học, trình độ đào tạo và lĩnh vực giáo dục.