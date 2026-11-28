Kết hợp công nghệ và yếu tố con người

Theo Giám đốc Sở GD-ĐT TP Huế Nguyễn Tân, hiện nay 100% trường học trên địa bàn TP Huế lắp đặt hệ thống camera giám sát, nhưng khi tổ chức thi phải ngắt kết nối do hệ thống này vận hành qua mạng wifi - yếu tố tiềm ẩn nguy cơ rò rỉ đề thi hoặc gian lận công nghệ cao. Vì vậy, đề xuất lắp đặt camera trong phòng thi tốt nghiệp THPT cần được tính toán kỹ lưỡng về mặt kỹ thuật, rõ ràng về góc quay và quy trình quản lý dữ liệu để đảm bảo tính khả thi khi triển khai trên diện rộng.

Trong khi đó, theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TPHCM, dự thảo thiết lập cơ chế giám sát nhiều tầng với sự tham gia của giám thị 1, giám thị 2 (trong phòng thi), giám thị 3 (ngoài phòng thi), lực lượng giám sát phòng thi độc lập từ các cơ sở giáo dục đại học (4-6 phòng/người) và người trực theo dõi màn hình camera.

Cùng với đó là các quy định rất chặt chẽ về nhân sự như: người có người thân dự thi không được tham gia tổ chức thi tại tỉnh, thành phố đó; trưởng và phó điểm thi không cùng trường; giám thị không cùng trường với trưởng điểm thi và không coi thi tại điểm thi có học sinh lớp 12 trường mình; thành viên ban thư ký không tham gia ban làm phách, chấm thi, phúc khảo.

Trên thực tế, việc huy động đủ nhân sự đạt chuẩn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các địa phương miền núi, vùng sâu và tạo áp lực về kinh phí, nhân lực cho các trường đại học cử đoàn giám sát.

Thí sinh dự thi Tốt nghiệp THPT 2026 tại điểm thi THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn, TPHCM. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Cũng theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, các thách thức về kỹ thuật và cơ sở vật chất cần được tính toán và hướng dẫn kỹ lưỡng. Về kỹ thuật, dự thảo yêu cầu hệ thống camera phải bao quát toàn bộ phòng bảo quản đề thi, bài thi, quá trình vận chuyển ở khu vực hành lang, các phòng thi, phòng điều hành, khu vực chấm thi và phúc khảo...

Đây là thách thức rất lớn về nguồn vốn đầu tư, lắp đặt, bảo trì và hệ thống lưu điện dự phòng (UPS) tại hàng ngàn điểm thi trên cả nước. Riêng với yêu cầu về cơ sở vật chất, nhiều cơ sở giáo dục hiện nay có diện tích hẹp sẽ gặp khó khăn khi phải đáp ứng đồng thời các quy định tổ chức kỳ thi…

Quy định rõ trách nhiệm và chế tài xử lý vi phạm

ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, Trường ĐH Công thương TPHCM, góp ý, Bộ GD-ĐT cần quy định cụ thể hơn nữa trách nhiệm của người đứng đầu như chủ tịch hội đồng thi, trưởng điểm thi. Trong đó, cần phân định rõ lỗi trực tiếp và lỗi trong công tác quản lý. Lỗi trực tiếp thuộc về cá nhân thực hiện hành vi vi phạm như giám thị tiếp tay cho thí sinh gian lận, cán bộ làm sai lệch kết quả thi, cá nhân cố ý can thiệp trái quy định vào quá trình tổ chức kỳ thi...

Trong khi đó, lỗi quản lý thuộc về người có thẩm quyền tổ chức, điều hành và giám sát nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ trách nhiệm được giao, như phân công nhân sự không đúng quy định, thiếu kiểm tra, buông lỏng quản lý, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn hoặc xử lý sai phạm.

Việc xác định trách nhiệm phải căn cứ vào chức trách, quyền hạn, mức độ lỗi và việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kiểm tra, giám sát, xử lý sai phạm của từng cá nhân. Trên cơ sở đó, quy định về chế tài xử phạt phải tương ứng với từng loại hành vi, tính chất và mức độ vi phạm, tránh tình trạng chỉ xử lý người trực tiếp vi phạm mà bỏ qua trách nhiệm của cấp quản lý.

Cùng quan điểm, ThS Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành, TPHCM) cho rằng, cần nghiên cứu những chế tài nghiêm khắc, tương xứng với mức độ vi phạm, kể cả trách nhiệm hình sự khi đủ căn cứ. Bên cạnh việc hoàn thiện quy chế, cần chú trọng bồi dưỡng đạo đức, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của những người thực thi.

* Đại biểu Quốc hội NGUYỄN THỊ VIỆT NGA: Việc tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác thi cử, đặc biệt là lắp hệ thống camera giám sát trong các phòng thi là điều chỉnh phù hợp với xu thế hiện nay, giúp nâng cao ý thức tuân thủ của thí sinh và giám thị. Tuy nhiên, nguồn kinh phí để lắp camera giám sát trong tất cả phòng thi là không nhỏ, đặc biệt là với các địa phương khó khăn. Nếu lắp đặt ở tất cả phòng thi thì liệu có lãng phí không, vì thiết bị chỉ sử dụng trong kỳ thi nhưng dễ bị hỏng hóc theo thời gian. Nên chăng, cần tính đến việc sử dụng tích hợp với nhiều nhiệm vụ khác nhau để tối ưu hiệu quả đầu tư. * GS-TS HUỲNH VĂN CHƯƠNG, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD-ĐT: Bộ GD-ĐT sẽ tiếp thu ý kiến của các cấp quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, báo chí và dư luận xã hội; trên cơ sở đó tiếp tục rà soát các quy chế, quy định tổ chức kỳ thi để bổ sung các biện pháp phòng, chống gian lận. Song song đó, tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức đối với học sinh; chú trọng bồi dưỡng đạo đức và nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của giáo viên; xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm đối với các vi phạm. Đặc biệt, công tác lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi được siết chặt hơn nữa.