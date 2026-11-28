Thí sinh tại TP.HCM trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Ảnh: Hoài Bảo.

Thông tin thuộc dự thảo Quy chế thi tốt nghiệp THPT, Bộ GD&ĐT đang lấy ý kiến góp ý đến ngày 6/12.

Cụ thể, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2027, Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung thêm hai loại chứng chỉ được miễn thi môn tiếng Anh trong xét tốt nghiệp, gồm Oxford Test of English (OTE) và Oxford Test of English Advanced (OTE Advanced).

Lý do là hồi tháng 5/2026, hai chứng chỉ này được Bộ GD&ĐT công nhận tương đương với các bậc của khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. OTE và OTE Advanced là hai bài thi đánh giá năng lực tiếng Anh quốc tế do Oxford University Press (OUP) phát triển, thuộc Đại học Oxford (Anh). Cả hai đều là bài thi tiếng Anh trên máy tính, đánh giá 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Mức điểm tối thiểu thí sinh cần đạt để được miễn thi tốt nghiệp là OTE từ 81 điểm, đương bậc 3/6 của Việt Nam; hoặc OTE Advanced từ 111 điểm, tương đương bậc 4.

Như vậy, dự kiến có 24 chứng chỉ được miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp. Trong đó, tiếng Anh chiếm đến 14 chứng chỉ.

Danh sách các chứng chỉ dự kiến được miễn thi môn Ngoại ngữ như sau:

Ngoài đối tượng có chứng chỉ hợp lệ, học sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo quyết định của Bộ trưởng GD&ĐT cũng thuộc đối tượng được miễn thi môn Ngoại ngữ.

Người có đủ điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ nhưng vẫn muốn tham gia thi môn Ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp thì phải sử dụng kết quả thi môn Ngoại ngữ để tính điểm xét tốt nghiệp THPT.

Những chứng chỉ nói trên chỉ được dùng để xét miễn thi bài thi ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp THPT. Nếu đăng ký xét tuyển đại học bằng tổ hợp có bài thi ngoại ngữ, thí sinh phải dự thi môn Ngoại ngữ để lấy điểm.

Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, gần 8.000 thí sinh (chiếm 0,65%) đăng ký miễn thi Ngoại ngữ. Các ngoại ngữ được tổ chức thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT gồm: Tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Nhật và Hàn.