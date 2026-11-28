Thủ tục nhập cảnh ngày càng khắt khe, chi phí đào tạo tăng cao và cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệp không còn chắc chắn tại những điểm đến truyền thống nói trên giúp nhiều trường đại học khác tại châu Âu và châu Á có thêm cơ hội thu hút sinh viên quốc tế.

Sự dịch chuyển này không chỉ phản ánh những thay đổi trong lựa chọn của người học, mà còn đặt ra bài toán mới về sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh giữa các nền giáo dục trên thế giới.

Sinh viên quốc tế ngày càng có nhiều lựa chọn về điểm đến học tập khi chính sách visa, chi phí đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp trở thành những yếu tố quan trọng trong quyết định du học. Ảnh: Unsplash

Những điểm đến truyền thống mất dần lợi thế

Trong nhiều thập niên, Mỹ và Anh luôn nằm trong nhóm điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế nhờ chất lượng đào tạo, uy tín học thuật và cơ hội phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên, những điều chỉnh trong chính sách thị thực và nhập cư đang làm suy giảm lợi thế của hai quốc gia này, nhất là khi người học ngày càng quan tâm đến cơ hội ở lại làm việc sau tốt nghiệp.

Khảo sát Chuẩn mực Tuyển sinh Toàn cầu năm 2026 do Studyportals, NAFSA và Oxford Test of English thực hiện với 437 trường đại học tại 63 quốc gia cho thấy xu hướng suy giảm tuyển sinh quốc tế tại một số điểm đến truyền thống.

Kết quả công bố ngày 12-11 cho biết, trong nhóm bốn điểm đến gồm Mỹ, Anh, Canada và Australia, có tới 62% cơ sở giáo dục ghi nhận số lượng sinh viên quốc tế giảm.

Đáng chú ý, số sinh viên quốc tế bậc đại học tại Anh giảm 19%, tại Mỹ giảm 13% trong kỳ tuyển sinh mùa thu năm 2026 so với cùng kỳ năm trước. Canada và Australia cũng ghi nhận tình hình tuyển sinh kém tích cực hơn.

Ở bậc sau đại học, xu hướng suy giảm càng rõ nét. Có tới 79% trường đại học tại Anh cho biết số sinh viên quốc tế theo học chương trình thạc sĩ giảm, tăng mạnh so với tỷ lệ 50% năm 2025. Tại Mỹ, con số này là 59%, so với 48% của năm trước. Điều đó cho thấy sự thay đổi không chỉ ảnh hưởng đến nhóm sinh viên vừa tốt nghiệp trung học, mà còn tác động đến những người lựa chọn học tập chuyên sâu nhằm nâng cao trình độ và triển vọng nghề nghiệp.

Tại Mỹ, các biện pháp kiểm soát nhập cư dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump đang làm gia tăng tâm lý bất an trong cộng đồng sinh viên quốc tế. Việc tăng cường rà soát hồ sơ, kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội, thu hồi thị thực và những đề xuất điều chỉnh chương trình thực tập, làm việc sau tốt nghiệp (OPT) khiến kế hoạch học tập dài hạn của người học trở nên khó dự đoán.

Chương trình OPT cho phép sinh viên quốc tế đủ điều kiện ở lại Mỹ làm việc trong một thời gian nhất định sau khi hoàn thành chương trình học. Do đó, bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách này cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức hấp dẫn của giáo dục đại học Mỹ.

Khảo sát của IIE cho thấy, 95% trường đại học dự báo sinh viên có thể chuyển hướng sang quốc gia khác nếu cơ hội tham gia OPT bị hạn chế. Bên cạnh đó, đề xuất của Bộ An ninh Nội địa Mỹ về việc thu khoản phí 70.000 USD đối với lần đầu cơ sở giáo dục giới thiệu sinh viên vào chương trình OPT và 30.000 USD cho những lần tiếp theo càng làm gia tăng lo ngại.

Những điều chỉnh chính sách của chính phủ Anh cũng làm suy giảm sức cạnh tranh của điểm đến vốn có truyền thống lâu đời này. Việc hạn chế phần lớn sinh viên quốc tế đưa người thân đi cùng và kế hoạch rút ngắn thời gian được ở lại làm việc sau tốt nghiệp, khiến một bộ phận người học phải cân nhắc lại lựa chọn. Trong khi đó, tác động từ Brexit khiến sinh viên Liên minh châu Âu phải đối mặt với mức học phí cao hơn và gặp nhiều khó khăn hơn khi tiếp cận thị trường lao động Anh.

Sức hút mới trên bản đồ giáo dục quốc tế

Trong khi Mỹ và Anh đối mặt với những rào cản về chính sách, nhiều quốc gia tại châu Âu lại có cơ hội gia tăng sức hút đối với sinh viên quốc tế.

Theo Studyportals, mức độ quan tâm tìm kiếm chương trình học tại Bồ Đào Nha tăng 20%, Italy tăng 18% và Tây Ban Nha tăng 11%. Những con số này cho thấy người học đang chủ động tìm kiếm các lựa chọn du học đa dạng hơn.

Một trong những lợi thế của châu Âu là hệ thống giáo dục có chất lượng, nhiều chương trình đào tạo bằng tiếng Anh và mức học phí cạnh tranh tại một số quốc gia.

Trong 10 năm qua, số chương trình đại học giảng dạy bằng tiếng Anh tại các quốc gia châu Âu (không tính Anh và Ireland) đã tăng gấp 5 lần, lên khoảng 25.000 khóa học vào năm 2026. Đức, Hà Lan, Italy, Pháp và Tây Ban Nha là những quốc gia có số lượng chương trình đào tạo này nhiều nhất.

Thụy Sĩ là một ví dụ về lợi thế cạnh tranh dựa trên chất lượng đào tạo và chi phí. Tại Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ ở Zurich (ETH Zurich), học phí đối với sinh viên không mang quốc tịch Thụy Sĩ là 4.380 franc/năm. Trường có thế mạnh về nghiên cứu, vị trí cao trong các bảng xếp hạng quốc tế và nhiều chương trình sau đại học được giảng dạy bằng tiếng Anh.

Không chỉ châu Âu, nhiều trường đại học châu Á cũng đang tận dụng cơ hội để thu hút sinh viên quốc tế. Khảo sát năm 2026 cho thấy, 59% cơ sở giáo dục tại châu Á ghi nhận số lượng sinh viên quốc tế theo học các chương trình sau đại học tăng, cao hơn đáng kể so với mức 35% của năm trước.

Bên cạnh chất lượng đào tạo, môi trường sống cũng ngày càng trở thành yếu tố tạo lợi thế trong lựa chọn điểm đến du học. Những thành phố có không gian văn hóa đa dạng, giao thông thuận tiện, chất lượng sống tốt và cơ hội giao lưu quốc tế có sức hấp dẫn lớn hơn đối với người học.

Vì vậy, bên cạnh việc giới thiệu thế mạnh học thuật, một số trường đại học tại Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ còn chú trọng quảng bá môi trường sống, khả năng kết nối với cộng đồng quốc tế và cơ hội trải nghiệm văn hóa.

Khi chất lượng đào tạo không còn là lợi thế duy nhất

Sự dịch chuyển của sinh viên quốc tế đang đặt ra những yêu cầu mới đối với các quốc gia có tham vọng trở thành trung tâm giáo dục toàn cầu. Trước đây, danh tiếng học thuật, chất lượng giảng viên và thứ hạng đại học thường được xem là những yếu tố quyết định. Hiện nay, người học còn cân nhắc kỹ hơn về học phí, chi phí sinh hoạt, thủ tục visa, môi trường xã hội và cơ hội làm việc sau tốt nghiệp.

Bà Fanta Aw, Giám đốc điều hành NAFSA nhận định, chính sách quốc gia có ảnh hưởng lớn đến quyết định của sinh viên về nơi học tập, nghiên cứu và bắt đầu sự nghiệp. Điều này cho thấy môi trường chính sách đã trở thành một yếu tố cạnh tranh trực tiếp giữa các hệ thống giáo dục.

Ở góc độ kinh tế, sinh viên quốc tế không chỉ đóng góp nguồn thu học phí cho các trường đại học mà còn tạo ra nhu cầu đối với nhà ở, giao thông, dịch vụ ăn uống, du lịch và nhiều lĩnh vực khác. Sự hiện diện của sinh viên đến từ nhiều quốc gia cũng góp phần mở rộng giao lưu học thuật, thúc đẩy nghiên cứu và tăng cường kết nối quốc tế.

Vì vậy, sự suy giảm tuyển sinh quốc tế có thể tạo ra tác động dây chuyền đối với cả hệ thống giáo dục và nền kinh tế địa phương. NAFSA ước tính, số lượng sinh viên quốc tế giảm có thể khiến nền kinh tế Mỹ mất 2,4 tỷ USD đóng góp. Tại Đại học Bang Cleveland (CSU), số lượng sinh viên quốc tế giảm 46%, từ 1.542 người năm 2025 xuống còn 828 người năm 2026. Nhà trường ước tính, sự sụt giảm này có thể khiến ngân sách giảm 2-4 triệu USD.

Sự dịch chuyển của sinh viên quốc tế vì thế không chỉ phản ánh thay đổi trong lựa chọn điểm đến, mà còn cho thấy tương quan sức hút giữa các nền giáo dục đang được điều chỉnh.

Khi chất lượng đào tạo ngày càng được nhiều quốc gia cải thiện, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về những nơi biết kết hợp uy tín học thuật với môi trường chính sách ổn định và triển vọng phát triển lâu dài. Trong cuộc cạnh tranh đó, môi trường học tập, chính sách hỗ trợ và cơ hội phát triển dành cho sinh viên quốc tế ngày càng góp phần định hình vị thế của mỗi quốc gia trên bản đồ giáo dục toàn cầu.