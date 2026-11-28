Dự, theo dõi và cổ vũ cuộc thi có các đồng chí: Đại tá Ngô Minh Tùng, Phó tham mưu trưởng Cảnh sát biển Việt Nam; Thượng tá Lê Anh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị, Ban chấp hành Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện lãnh đạo cấp ủy, chính quyền xã Nật Sơn, Ban giám hiệu, giáo viên và học sinh các trường Tiểu học và THCS Bình Sơn, Tiểu học và THCS Nật Sơn.

Thượng tá Lê Anh Sơn, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tham mưu Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại cuộc thi.

Học sinh hào hứng trả lời các câu hỏi của Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương”.

Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của pháp luật quốc tế về biển, đảo; cung cấp kiến thức về lịch sử, địa lý biển, đảo Việt Nam, truyền thống lịch sử, văn hóa địa phương.

Ban tổ chức trao giải nhất tặng em Bùi Thị Hoàng Quyên, học sinh lớp 8E2, Trường Tiểu học và THCS Bình Sơn.

Ban tổ chức cùng các thí sinh đoạt giải tại cuộc thi.

Đồng thời, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh tác hại của ma túy, bạo lực học đường và các tệ nạn xã hội. Qua đó, góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu biển, đảo quê hương, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Ban tổ chức tặng quà hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Tham gia cuộc thi, các thí sinh tranh tài qua 4 phần thi: Ra khơi, Vượt sóng, Cập bến và Đặt mốc chủ quyền. Với hình thức thi sôi nổi, nội dung câu hỏi phong phú, các phần thi không chỉ giúp học sinh củng cố kiến thức về biển, đảo, lịch sử, văn hóa dân tộc, mà còn rèn luyện khả năng tư duy, phản xạ nhanh, sự tự tin và bản lĩnh.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức trao giải nhất tặng em Bùi Thị Hoàng Quyên, học sinh lớp 8E2, Trường Tiểu học và THCS Bình Sơn.

Dịp này, Ban tổ chức trao giải Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Biển, đảo Việt Nam và người chiến sĩ Cảnh sát biển” được phát động trước đó; đồng thời, tặng quà hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Cuộc thi góp phần đưa hình ảnh biển, đảo quê hương và người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển đến gần hơn với học sinh vùng cao; đồng thời, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân. Qua đó, tình yêu biển, đảo được bồi đắp, lan tỏa từ giữa đại ngàn, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.