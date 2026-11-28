Mỗi lần ứng tuyển, hiểu thêm về công việc mình muốn

Lê Gia Phát (sinh năm 2003) đã dành gần hai tháng tìm kiếm cơ hội thực tập, bắt đầu với những vị trí thuộc lĩnh vực Tài chính đúng chuyên ngành đang theo học, rồi chủ động mở rộng sang Kế toán để tăng cơ hội tiếp cận doanh nghiệp.

Sau hơn 60 lần gửi hồ sơ, Phát dần nhận ra những buổi phỏng vấn không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn yêu cầu tuyển dụng mà còn giúp bạn nhìn lại khoảng cách giữa kiến thức trên giảng đường và công việc thực tế. Đặc biệt, doanh nghiệp thường kỳ vọng ứng viên mới nắm được những nghiệp vụ cơ bản liên quan đến sổ sách, số liệu.

﻿Mỗi cuộc phỏng vấn, mỗi lần ứng tuyển là một lần Phát rút ra những kinh nghiệm mới.

“Kiến thức trên giảng đường đôi khi còn thiên về lý thuyết, trong khi doanh nghiệp cần ứng viên nắm vững nghiệp vụ cơ bản”, Phát chia sẻ.

Từ đó, bạn điều chỉnh CV theo từng vị trí, làm nổi bật các dự án ở trường, đồng thời ôn tập kiến thức Kế toán và trau dồi Excel. Sau gần hai tháng, Phát tìm được công việc thực tập phù hợp với chuyên môn Tài chính - Kế toán.

Với Nguyễn Tường Nguyên (sinh năm 2006), khoảng ba tháng tìm việc cũng mở ra nhiều góc nhìn mới về lĩnh vực sáng tạo nội dung. Ban đầu, Nguyên chủ yếu ứng tuyển vào vị trí Content Creator vì mong muốn tích lũy kinh nghiệm và phát triển kỹ năng truyền thông. Tuy nhiên, khi tiếp cận các yêu cầu tuyển dụng, bạn nhận thấy nhiều doanh nghiệp mong muốn ứng viên có từ một đến hai năm kinh nghiệm.

﻿Tường Nguyên cũng có hành trình tìm việc giúp bạn khám phá bản thân mình nhiều hơn, trau dồi thêm những kỹ năng mới để "update" chính mình.

Thay vì xem đó là lý do để từ bỏ định hướng, Nguyên lựa chọn nhìn nhận lại những kỹ năng mình cần bổ sung. Hiện tại, bạn tập trung trau dồi tiếng Anh, tiếng Trung, kỹ năng sử dụng máy tính và giao tiếp để mở rộng khả năng tiếp cận các cơ hội trong tương lai.

Mỗi người một lối đi, miễn là không ngừng tiến về phía trước

Phan Nguyễn Thúy An (sinh năm 2006) cũng có khoảng một đến hai tháng tìm việc giúp bạn nhận ra bản thân cần chuẩn bị nhiều hơn trước khi bước vào môi trường làm việc. Qua những lần lỡ duyên với công việc, An bắt đầu suy nghĩ về việc làm thế nào để tạo dấu ấn riêng giữa nhiều ứng viên có cùng thế mạnh.

"Mình nghĩ bản thân cần liên tục học hỏi, nâng cấp năng lực và phát triển đa dạng kỹ năng để không chỉ đáp ứng yêu cầu công việc mà còn tạo ra những giá trị khác biệt của riêng mình", An chia sẻ.

Thúy An từng ứng tuyển vào những vị trí liên quan đến viết lách, sáng tạo nội dung và sản xuất video ngắn.

Vì vậy, thay vì tiếp tục gửi hồ sơ khi chưa thực sự sẵn sàng, An quyết định dành thời gian nhìn nhận điểm mạnh, điểm yếu và bổ sung những kỹ năng còn thiếu. Bên cạnh viết nội dung, bạn cũng muốn mở rộng năng lực sang các lĩnh vực như kỹ thuật, ngôn ngữ và kỹ năng xã hội.

Trong khi đó, chuyện lựa chọn môi trường làm việc cũng là điều khiến người trẻ cân nhắc. Nguyên từng nghĩ đến việc trở về quê để tìm kiếm cơ hội mới. Bên cạnh mong muốn được sống gần gia đình, bạn cũng quan tâm đến việc giảm bớt chi phí sinh hoạt để chủ động hơn về tài chính. Đây vẫn là một lựa chọn được Nguyên cân nhắc trong tương lai, bên cạnh mục tiêu tiếp tục phát triển bản thân.

﻿Một thành phố lớn mở ra nhiều cơ hội việc làm nhưng lại là một bài toán phải cân đo kỹ càng của những người trẻ xa nhà. Ảnh: Internet

Mỗi người trẻ có một cách riêng để bước vào thị trường lao động: Có người chủ động mở rộng phạm vi ứng tuyển, có người dành thời gian trau dồi kỹ năng, cũng có người cân nhắc thay đổi môi trường sống để tìm kiếm cơ hội phù hợp.

Dù lựa chọn hướng đi nào, những trải nghiệm chưa thành công cũng giúp các bạn hiểu rõ hơn về năng lực, mong muốn và những điều cần hoàn thiện. Bởi hành trình tìm việc không chỉ là tìm kiếm một công việc đầu tiên, mà còn là quá trình người trẻ từng bước khám phá bản thân và chuẩn bị hành trang để phát triển trên con đường nghề nghiệp phía trước.