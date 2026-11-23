Cá nuôi phát triển tốt, bà Phạm Thị Nhung dự kiến thu hoạch, xuất bán vào thời điểm cuối năm. Ảnh: QUANG VIỆT

Ứng phó với “bão giá”

Nghề nuôi cá nước ngọt trên địa bàn thành phố đang phát triển khá toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, diện tích nuôi cá nước ngọt toàn thành phố hiện đạt xấp xỉ 5.200ha, gồm hơn 3.900ha tại các hồ thủy lợi, thủy điện và hơn 1.200ha ao nuôi. Các chủng loại cá nuôi chủ yếu gồm điêu hồng, cá chẽm, cá lăng nha, cá măng, cá mú, cá dìa, cá hồng cùng các giống truyền thống như cá mè, trôi, cá trắm, chép và rô phi.

Ngoài ra, Đà Nẵng còn có hơn 3.320 lồng bè nuôi đa dạng các loại cá. Theo thống kê của ngành chức năng, hằng năm toàn thành phố cung ứng ra thị trường hơn 9.000 tấn cá. Mô hình này không chỉ đem lại thu nhập ổn định cho nông hộ mà còn góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững ở khu vực nông thôn và miền núi.

Hộ bà Phạm Thị Nhung (thôn Khương Mỹ, xã Hòa Vang) hiện nuôi xen canh các loại cá điêu hồng, thát lát, lăng nha, cá diếc và rô phi trên diện tích 4.000m2. Bà Nhung dự tính trong dịp cuối năm và Tết sẽ cung ứng ra thị trường hơn 3 tấn cá các loại, đem lại nguồn thu hơn 100 triệu đồng và lợi nhuận hơn 40 triệu đồng.

“Tôi và các hộ nuôi cá trên địa bàn thành phố đang đối mặt với khó khăn do chi phí sản xuất tăng cao khi giá con giống, thức ăn, thuốc và các loại vật tư khác tăng nhanh thời gian qua. Thuận lợi là thời tiết năm nay ổn định. Chúng tôi sẽ tập trung thu hoạch, xuất bán sản phẩm dịp cuối năm và Tết đến. Rất hy vọng sẽ đạt lợi nhuận khá khi nhu cầu tiêu thụ cá của thị trường tăng cao”, bà Nhung chia sẻ.

Người dân nuôi cá ở sông Cổ Cò đoạn qua phường Hội An Đông. Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Lê Văn Thành (khối phố Phước Hải, phường Hội An Đông) hiện nuôi các loại cá điêu hồng, cá chẽm và cá nâu tại 25 lồng bè trên sông Cổ Cò, đoạn qua địa bàn. Dự tính vào vụ thu hoạch chính dịp cuối năm và Tết đến, ông sẽ cung ứng ra thị trường hơn 25 tấn cá các loại. Cá điêu hồng hiện có giá 55 nghìn đồng/kg, cá chẽm giá hơn 100 nghìn đồng/kg, cá nâu khoảng 150 nghìn đồng/kg. Năm nay, do chi phí đầu vào tăng mạnh nên người nuôi cá đạt mức lãi không đáng kể.

“Thường vào cuối năm, mặt hàng thủy sản khan hiếm nên giá cá sẽ tăng khá mạnh. Với 25 lồng cá dự tính thu hơn 25 tấn, tôi kỳ vọng sẽ có nguồn thu lớn. Thời tiết năm nay ổn định nên tôi quyết định đầu tư lớn cho vụ cá cuối năm, dịp Tết”, ông Thành nói.

Hướng đến nuôi cá an toàn

Từ nuôi cá tự phát, đến nay nghề nuôi cá lồng bè tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (thuộc 2 xã Trà Đốc, Trà Tân) đã mở rộng diện tích mặt nước, đem lại nguồn thu nhập ổn định cho người dân miền núi. Ông Phạm Minh Tài, Trưởng phòng Kinh tế UBND xã Trà Đốc cho biết, hiện có 14 hộ dân trên địa bàn xã đang nuôi cá tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 với đa dạng chủng loại như cá điêu hồng, lăng nha, rô phi, cá lóc, cá chình, thát lát…

Với hơn 200 lồng bè đang hoạt động, ước tính tổng lượng cá xuất bán dịp cuối năm đạt hơn 150 tấn. Quan trọng nhất trong nuôi cá là bảo đảm đàn cá sinh trưởng, phát triển tốt để đạt năng suất, sản lượng. Khuyến cáo các hộ nuôi chú trọng từng công đoạn, từ chọn con giống đến kỹ thuật chăm sóc để bảo đảm cá lớn nhanh, phòng tránh dịch bệnh.

Hộ ông Phạm Hữu Quốc (thôn 2, xã Trà Đốc) đang nuôi hơn 7.000 con cá điêu hồng trong 2 lồng bè thể tích 72m3 tại lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2. Ông Quốc rất phấn khởi khi cá nuôi đang phát triển tốt, dự kiến kịp thu hoạch để xuất bán vào cuối năm.

Nuôi cá trong lồng bè đã mở rộng không gian, đem lại thu nhập ổn định cho người dân vùng cao Trà Đốc. Ảnh: QUANG VIỆT

Trong suốt 6 tháng nuôi cá, ông luôn tuân thủ cho cá ăn đúng giờ; trộn vitamin C, khoáng chất, men tiêu hóa và chiết xuất tỏi vào thức ăn để tăng sức đề kháng tự nhiên cho đàn cá. Ông Quốc định kỳ sử dụng chế phẩm vi sinh nhằm phân hủy chất thải hữu cơ và kiểm soát khí độc (NH3, H2S); đồng thời theo dõi sức khỏe cá nuôi hằng ngày qua hoạt động bơi lội, bắt mồi.

Ông Lê Đình Tường, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị phường Hội An Đông cho biết, đơn vị quản lý chặt chẽ nghề nuôi cá lồng bè; khẩn trương thông tin dự báo thời tiết; hướng dẫn người nuôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật để cá không bị sốc khi thời tiết thay đổi, môi trường nước biến động.

“Chúng tôi hướng dẫn người nuôi cá chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng của hiện tượng thời tiết cực đoan để phòng bệnh hiệu quả. Người nuôi cá cần đảm bảo quy trình nuôi an toàn, giảm thiểu thiệt hại để có thể đạt lợi nhuận khá khi bán dịp cuối năm”, ông Tường cho hay.

Ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường nhận định, nghề nuôi cá nước ngọt trên địa bàn đã góp phần khai thác hiệu quả diện tích mặt nước sông, hồ chứa, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện sinh kế cho người dân và đóng góp vào sự phát triển chung của ngành thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường giao nhiệm vụ cho Chi cục Biển đảo và thủy sản tiếp tục làm tốt công tác quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh tại các vùng nuôi cá; kịp thời khuyến cáo người nuôi ứng phó hiệu quả nếu môi trường nuôi có diễn biến bất lợi. Đơn vị cũng tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ và có biện pháp xử lý kịp thời nếu có tình huống đột xuất xảy ra trong nuôi cá tại các địa phương trên địa bàn thành phố.