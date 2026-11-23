Công an xã Phước Năng tham gia sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo trên địa bàn.

Thay đổi nếp nghĩ, cách làm, củng cố "thế trận lòng dân"

Một trong những dấu ấn nổi bật trong công tác vận động quần chúng của Công an xã Phước Năng là mô hình "Vận động nhân dân lắp đặt, bảo dưỡng, sử dụng hiệu quả camera phục vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn".

Trung tá Lê Minh Hải- Trưởng Công an xã Phước Năng chia sẻ, do phần lớn người dân địa phương là đồng bào thiểu số nên lâu nay không chú trọng lắm đến việc lắp đặt camera. Nhưng sau khi triển khai mô hình này, người dân đã dần thay đổi nếp nghĩ và đến nay, bà con trên địa bàn đã tự nguyện lắp đặt hơn 100 camera an ninh, tạo thành mạng lưới "mắt thần" từ nhà ra ngõ, đắc lực hỗ trợ lực lượng Công an giám sát địa bàn 24/7.

Bên cạnh đó, nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, ngày 1-4-2026, Công an xã Phước Năng đã tham mưu UBND xã ban hành quyết định thành lập mô hình "Người có uy tín tham gia công tác bảo đảm ANTT" với sự tham gia của 9 người có uy tín trong đồng bào Gié Triêng và 1 Trưởng thôn. Đây chính là những "cánh tay nối dài" tin cậy, giúp lực lượng Công an kịp thời nắm bắt tâm tư, hòa giải các tranh chấp từ sớm, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến từng làng bản.

Đặc biệt, công tác an sinh xã hội gắn liền với việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm cho đồng bào dân tộc thiểu số được Công an xã Phước Năng triển khai hết sức bài bản và mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Ngày 1-4-2026, đơn vị phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã tổ chức ra quân triển khai mô hình "Vận động thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số", trực tiếp hỗ trợ xây dựng 1 phòng ngủ kiên cố, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho một hộ gia đình khó khăn tại thôn 6.

Đến nay, qua mô hình này, lực lượng Công an xã đã tham gia sửa chữa gần 10 căn nhà cho bà con nghèo; hỗ trợ tạo việc làm cho nhiều trường hợp không có nghề nghiệp, thường xuyên rượu chè. Đến nay, đơn vị đã giúp 3 trường hợp có công việc và thu nhập ổn định.

Tiêu biểu như trường hợp anh A Cưới (1995, trú thôn Ka Tôi). Dù đã có vợ và con gái 2 tuổi, nhưng trước đây do không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy nên anh hay nản lòng, tìm đến rượu chè, kinh tế gia đình bấp bênh. Nắm bắt hoàn cảnh của anh Cưới, cách đây hơn 2 tháng, Công an xã Phước Năng đã chủ động kết nối với một doanh nghiệp trên địa bàn, nhận anh Cưới vào làm công nhân với mức thu nhập ổn định 8 triệu đồng/tháng. Xúc động trước sự thay đổi của chồng, chị Phạm Thị Lạc, vợ anh Cưới, chia sẻ: "Từ ngày được các anh Công an xã quan tâm giới thiệu đi làm công nhân, có lương 8 triệu mỗi tháng, anh ấy tu chí làm ăn, nhờ đó kinh tế gia đình cũng khá giả hơn trước nhiều!".

Tương tự, ông Hồ Văn Nông (1987, trú thôn 5) từng hay tụ tập uống rượu do thất nghiệp. Tháng 6-2026, Công an xã Phước Năng kết nối giúp ông Nông vào làm công nhân tại doanh nghiệp tại địa phương với mức lương gần 8 triệu đồng/tháng và phối hợp với các đơn vị chức năng kêu gọi nhà hảo tâm hỗ trợ 100 triệu đồng (gia đình góp thêm 20 triệu đồng) để xây dựng căn nhà cấp 4 khang trang, vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 9/2026.

Ân tình lan tỏa từ mô hình "Vòng tay nghĩa tình"

Tinh thần nhân văn của Công an xã Phước Năng còn được nối dài qua những việc làm nghĩa tình hướng về người yếu thế. Ngày 23-4-2026, đơn vị đã vận động cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở quyên góp 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình anh Hồ Văn Thức và chị Hồ Thị Bích khi hai vợ chồng bị bỏng nặng phải ra điều trị tại Hà Nội. Đặc biệt, ngày 28-6-2026, Công an xã đã tổ chức ra mắt mô hình an sinh xã hội "Vòng tay nghĩa tình", nhận chăm sóc 2 người già neo đơn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là bà Hồ Thị Vui (trú thôn Kon Năng) và bà Hồ Thị Lũ (trú thôn Ka Tôi) với mức hỗ trợ hằng tháng 500.000 đồng/người từ nguồn đóng góp tự nguyện của cán bộ, chiến sĩ.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, Tết, lực lượng Công an xã còn phối hợp với nhà hảo tâm trao hàng trăm suất quà cho học sinh nghèo hiếu học, hộ gia đình khó khăn tại địa phương.

Trung tá Lê Minh Hải- Trưởng Công an xã Phước Năng chia sẻ, mỗi mô hình được triển khai đều xuất phát từ thực tiễn địa bàn và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đồng bào địa phương. Việc giúp người dân có công ăn việc làm ổn định, có mái nhà kiên cố hay chăm lo cho các cụ già neo đơn chính là "chìa khóa" để tháo gỡ tận gốc nguyên nhân phát sinh tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc từ cơ sở.

Đánh giá cao công tác dân vận của lực lượng Công an xã, Chủ tịch UBND xã Phước Năng Lê Viết Thắng khẳng định: "Qua các việc làm, đặc biệt là mô hình "Dân vận khéo" do lực lượng Công an xã triển khai đã góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn và cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giúp xây dựng cuộc sống của người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc".