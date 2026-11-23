Doanh nghiệp tiếp tục tăng công suất

Vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC) đã cập nhật kế hoạch đầu tư Nhà máy giấy Giao Long 3 tại tỉnh Vĩnh Long với tổng vốn dự kiến 2.250 tỷ đồng, công suất thiết kế 390.000 tấn/năm.

Theo doanh nghiệp, khoảng 90% khối lượng công việc dự kiến thực hiện trong năm 2027 đã được ký hợp đồng. DHC dự kiến giải ngân 650 tỷ đồng vốn vay trong hai tháng cuối năm 2026 và thêm 700 tỷ đồng trong năm 2027 để hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị vào tháng 6/2027, tiến tới vận hành thương mại từ tháng 10/2027.

Cùng với đó, Tập đoàn SCG Packaging (SCGP) của Thái Lan cũng đang triển khai dự án mở rộng sản xuất bao bì carton sóng chất lượng cao tại cơ sở Vina Kraft Paper ở TP. Hồ Chí Minh. Dự án có tổng vốn đầu tư 604 tỷ đồng, công suất 26.800 tấn/năm, dự kiến vận hành thương mại từ tháng 9/2027. Theo SCGP, việc đầu tư dây chuyền tự động hóa trên nền tảng nhà máy hiện hữu nhằm nâng cao năng lực cung ứng, tiết giảm chi phí logistics và đáp ứng nhu cầu bao bì giấy tại Việt Nam.

Tương tự, Tập đoàn Cheng Loong của Đài Loan (Trung Quốc) cho biết đã đưa dây chuyền sản xuất giấy công nghiệp giai đoạn 3 tại nhà máy Bình Dương vào hoạt động trong nửa đầu năm 2026, nâng công suất cơ sở này từ 700.000 tấn/năm lên khoảng 1 triệu tấn/năm. Tập đoàn đồng thời đưa dây chuyền sản xuất thùng carton thứ hai tại Bến Cát vào vận hành, tiếp tục mở rộng năng lực cung ứng bao bì tại thị trường phía Nam.

Theo Bộ Công Thương, hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp diễn ra trong bối cảnh các nhà máy giấy đang tăng cường khai thác năng lực sản xuất hiện hữu. Trong tháng 9/2026, công suất khai thác của các nhà máy toàn ngành đạt khoảng 93-97%, cao hơn mức 90-95% của tháng trước. Nhiều doanh nghiệp chuyển sang ký hợp đồng cung ứng dài hạn hơn để chủ động sản xuất, đáp ứng nhu cầu hàng hóa cuối năm.

Đến tháng 10/2026, theo số liệu của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam (VPPA), tiêu dùng giấy trong nước đạt hơn 713.000 tấn, trong đó giấy bao bì chiếm hơn 556.000 tấn. Giấy bao bì tiếp tục là phân khúc tiêu thụ chủ lực, gắn với hoạt động chế biến, chế tạo, xuất khẩu và tiêu dùng. Đây cũng là lĩnh vực đang thu hút những khoản đầu tư lớn nhằm mở rộng công suất, nâng chất lượng sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Quy mô thị trường bao bì giấy Việt Nam ước đạt 3,11 tỷ USD trong năm nay và có thể tăng lên 5,46 tỷ USD vào năm 2032

Thêm dư địa hút vốn vào các nhà máy giấy

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường đang mở rộng, đầu tháng 11 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2082/QĐ-TTg, phê duyệt Chiến lược phát triển ngành giấy đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, xác định các địa bàn ưu tiên thu hút đầu tư tại phía Nam gồm Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Cần Thơ, An Giang và Cà Mau, tập trung vào hai nhóm sản phẩm giấy bao bì công nghiệp và giấy tissue (giấy vệ sinh và giấy lau dùng trong sinh hoạt).

Theo chiến lược, đến năm 2030, cả nước phấn đấu thu hút đầu tư mới từ 5-10 nhà máy giấy công suất trên 250.000 tấn/năm, đồng thời khuyến khích hình thành tối thiểu ba khu công nghiệp giấy tập trung tại ba miền Bắc, Trung, Nam. Việc phát triển các khu công nghiệp chuyên ngành được định hướng gắn với hạ tầng sản xuất, xử lý môi trường và cung ứng nguyên liệu, tạo điều kiện thu hút các dự án quy mô lớn, sử dụng công nghệ hiện đại.

Theo báo cáo của Mordor Intelligence cập nhật tháng 10/2026, quy mô thị trường bao bì giấy Việt Nam ước đạt 3,11 tỷ USD trong năm nay và có thể tăng lên 5,46 tỷ USD vào năm 2032, tương ứng tốc độ tăng trưởng bình quân 9,87%/năm trong giai đoạn 2027-2032. Với mạng lưới khu công nghiệp, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và hệ thống logistics tập trung tại phía Nam, các địa phương trong khu vực có thêm điều kiện thu hút dự án sản xuất giấy bao bì, bao bì thành phẩm và những sản phẩm chất lượng cao phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo Quyết định 2082/QĐ-TTg, các dự án đầu tư mới được khuyến khích sử dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu hao nguyên liệu và phát triển sản phẩm giấy có giá trị gia tăng cao. Chiến lược cũng định hướng tăng cường xúc tiến đầu tư nước ngoài, khuyến khích doanh nghiệp liên doanh, liên kết với đối tác quốc tế và thu hút FDI vào những sản phẩm trong nước chưa đáp ứng được nhu cầu. Các dự án đáp ứng điều kiện về công nghệ cao, sản phẩm xanh có thể được hưởng chính sách ưu đãi đầu tư, thuế theo quy định pháp luật hiện hành.

Đối với nguồn vốn đầu tư, chiến lược cũng giao Bộ Tài chính thúc đẩy hoàn thiện hướng dẫn tài chính xanh cho các tổ chức tín dụng, tạo cơ sở mở rộng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp đầu tư công nghệ mới, thân thiện môi trường. Đồng thời, khuyến khích huy động vốn từ doanh nghiệp trong nước, liên doanh với nước ngoài và thu hút FDI vào các dự án sản xuất giấy quy mô lớn.

Theo VPPA, ngành giấy Việt Nam phải nhập khẩu hơn 3 triệu tấn giấy thu hồi mỗi năm, trong khi nguồn thu gom nội địa theo số liệu hiệp hội công bố mới đáp ứng khoảng 56% nhu cầu. Hoạt động thu gom trong nước còn phân tán, phát sinh vướng mắc về hóa đơn, chứng từ và thuế khi doanh nghiệp mua nguyên liệu từ các cơ sở nhỏ lẻ. Bên cạnh đó, các nhà máy giấy quy mô lớn cần nguồn vốn đáng kể cho dây chuyền sản xuất, năng lượng và hệ thống xử lý môi trường.

Chiến lược phát triển ngành giấy đặt mục tiêu nâng tỷ lệ thu hồi giấy sau sử dụng trong nước lên trên 60% vào năm 2030, đồng thời khuyến khích phát triển hệ thống thu gom, tái chế và hoàn thiện hạ tầng công nghiệp chuyên ngành. Các nhiệm vụ này được giao cho các bộ, ngành và địa phương triển khai nhằm tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư vào sản xuất giấy, bao bì và công nghiệp phụ trợ, gắn với yêu cầu bảo đảm nguồn nguyên liệu, hạ tầng và hiệu quả dự án.