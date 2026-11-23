Ngày 19/11, Dario và Daniela Amodei trở thành tâm điểm chú ý khi Anthropic thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) lớn nhất từ trước đến nay, trước khi chứng kiến cổ phiếu lao dốc chỉ một ngày sau đó. Theo Wall Street Journal, đây là diễn biến bất thường mới nhất tại một công ty vốn chẳng giống doanh nghiệp thông thường.

Hai năm trước, Daniela tập hợp toàn bộ nhân viên Anthropic tại một khu vườn gần dãy Santa Cruz, California, Mỹ. Khi ấy, startup do bà, anh trai Dario và 5 người bạn đồng sáng lập đang tuyển dụng ồ ạt.

Để duy trì sự gắn kết, họ mang những giá sách cao gần 3 m ra bãi cỏ, tạo thành các góc đọc sách, tổ chức trò chơi và cùng tết vòng tay tình bạn. Daniela muốn truyền tải thông điệp: “Keep Anthropic weird” (Hãy giữ Anthropic khác thường).

Văn hóa ấy trở thành một phần bản sắc của công ty hiện được định giá khoảng 1.180 tỷ USD.

Vị CEO đi họp đội bánh mì lên đầu

Dario Amodei, 43 tuổi, là người định hướng tầm nhìn công nghệ cho Anthropic. Ông thường tổ chức các cuộc họp toàn thể mang tên “Dario Vision Quests”, chia sẻ suy nghĩ về sự phát triển của AI và ngành công nghệ.

Có lần, vị CEO xuất hiện tại cuộc họp với một ổ bánh mì đặt trên đầu, đơn giản vì ông cho rằng chẳng có lý do gì để không làm vậy. Dario chỉ có một cấp dưới trực tiếp là chánh văn phòng.

Trong khi đó, Daniela, 39 tuổi, giữ chức Chủ tịch kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị, phụ trách hoạt động thường nhật và quản lý đội ngũ điều hành. Bà thích sưu tầm thú bông, đặc biệt là những chú lợn.

“Anh Dario mang đến tham vọng, còn tôi mang đến sự thành công”, Daniela chia sẻ. Theo bà, nếu thiếu Dario, Anthropic vẫn có thể kinh doanh tốt nhưng khó tạo ra những thay đổi lớn lao.

Hai anh em lớn lên tại San Francisco, cách trụ sở Anthropic hiện nay chưa đầy 4,8 km. Dario theo học Viện Công nghệ California, còn Daniela tốt nghiệp ngành văn học tại Đại học California, Santa Cruz, nhờ học bổng sáo cổ điển.

Cha họ, Riccardo Amodei, qua đời năm 2006 vì bệnh viêm gan C. Dario sau này nhắc đến mất mát này như một động lực theo đuổi AI, với kỳ vọng công nghệ có thể thúc đẩy các khám phá y học.

Dario Amodei cười lớn khi ở cạnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson hôm 29/9. Ảnh: Reuters.

Hai anh em cũng có chung mối quan tâm đến việc sử dụng khoa học và công nghệ để cải thiện cuộc sống. Trong những lần Dario về nhà từ Đại học Princeton, họ thường trò chuyện đến khuya về cách tạo ra tác động tích cực cho thế giới.

Những suy nghĩ này đưa họ đến với triết lý effective altruism (chủ nghĩa vị tha hiệu quả), đề cao việc sử dụng lý trí và bằng chứng để tối đa hóa lợi ích xã hội.

Khi thành lập Anthropic, nhóm sáng lập cam kết dành 80% cổ phần sáng lập cho các hoạt động từ thiện. Tính đến ngày 20/11, tài sản của mỗi người trong hai anh em được ước tính khoảng 17 tỷ USD.

Những "kẻ kỳ quặc" dẫn đầu cuộc đua AI

Trước khi sáng lập Anthropic, Dario từng làm nghiên cứu tại Stanford, còn Daniela làm việc tại công ty thanh toán Stripe. Năm 2013, hai anh em cùng Holden Karnofsky, chồng tương lai của Daniela, chuyển đến sống chung tại San Francisco.

Ngôi nhà trở thành nơi gặp gỡ của những người có chung mối quan tâm đến khoa học, công nghệ và các hoạt động xã hội. Hơn một nửa nhóm sáng lập Anthropic từng sống tại đây.

Năm 2016, Karnofsky cầu hôn Daniela bằng một bộ phim dài tập có sự tham gia của khoảng 50 con thú bông. Trong thiệp cưới, cặp đôi đề nghị khách mời quyên góp từ thiện thay cho quà tặng.

Cũng trong năm 2016, Dario gia nhập OpenAI. Một năm sau, Daniela được Greg Brockman, khi đó là lãnh đạo OpenAI, mời về làm việc. Đây là lần đầu tiên hai anh em cùng làm tại một công ty.

Những bất đồng về quyền hạn và định hướng an toàn AI sau đó khiến Dario cùng một số đồng nghiệp rời OpenAI vào năm 2020. Nhóm này được gọi là “nhóm gấu trúc”, theo tên loài động vật yêu thích của Dario.

Daniela Amodei ban đầu theo hướng khoa học xã hội, trước khi rẽ hướng sang sáng lập công ty công nghệ. Ảnh: Bloomberg.

Năm 2021, họ thành lập Anthropic, đặt mục tiêu phát triển AI tiên tiến nhưng vẫn kiểm soát được các rủi ro của công nghệ.

Ngay từ đầu, anh em Amodei đã xây dựng văn hóa doanh nghiệp phản ánh phong cách riêng. Anthropic ưu tiên tuyển dụng những người chia sẻ quan điểm về an toàn AI, thậm chí tổ chức các cuộc “phỏng vấn văn hóa” để đánh giá sự phù hợp.

Nhân viên đời đầu còn soạn những bản hướng dẫn “cách làm việc với tôi” để đồng nghiệp hiểu tính cách, thói quen và phương thức giao tiếp của nhau.

Một bài luận dài 14.000 từ của Dario về triển vọng AI được in thành sách, phát cho nhân viên với tên gọi “Cuốn sách nhỏ màu xanh”. Năm 2023, công ty tặng nhân viên những chiếc mũ in dòng chữ “Chúc mọi người may mắn”, câu nói Dario thường dùng khi kết thúc các cuộc họp Vision Quest.

Anthropic cũng có cách tiếp cận khác thường với sản phẩm Claude. Một số nhân viên dành tình cảm đặc biệt cho chatbot này, trong khi công ty nghiên cứu cả câu hỏi liệu AI có thể sở hữu ý thức hay không.

Tháng 10, Anthropic cập nhật chính sách sử dụng, cấm các hành vi lạm dụng hoặc đối xử tàn nhẫn với mô hình AI, đồng thời cho phép Claude chủ động kết thúc những cuộc tương tác như vậy.

Dù có nhiều nét khác biệt, Anthropic vẫn phải cạnh tranh quyết liệt để thu hút nhân tài trong ngành AI. Công ty cho rằng văn hóa nội bộ góp phần giữ chân nhân viên.

Trong hồ sơ IPO, Anthropic công bố tỷ lệ nhân sự nghỉ việc ngoài mong muốn chỉ 1% trong 12 tháng tính đến tháng 9, mức rất thấp giữa cuộc cạnh tranh tuyển dụng của các tập đoàn công nghệ.

“Anthropic là một công ty khác thường”, Daniela phát biểu tại sàn Nasdaq ngày 19/11. “Có người dùng từ kỳ quặc, và không ít người sử dụng từ này”.