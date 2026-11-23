Thời báo Ngân hàng xin cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi. Sau đây là phần tư vấn:

Theo quy định pháp luật hiện hành, tiền gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ không thuộc phạm vi được bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam. Chính sách bảo hiểm tiền gửi chỉ áp dụng đối với các khoản tiền gửi bằng đồng Việt Nam đáp ứng điều kiện theo quy định.

Cụ thể, Điều 17 Luật Bảo hiểm tiền gửi số 111/2025/QH15, có hiệu lực từ ngày 01/5/2026, quy định tiền gửi được bảo hiểm là tiền gửi bằng đồng Việt Nam của cá nhân tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi dưới các hình thức như tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm, chứng chỉ tiền gửi và các hình thức tiền gửi khác theo quy định của pháp luật về các tổ chức tín dụng, trừ những trường hợp không được bảo hiểm theo Điều 18 của Luật này.

Như vậy, dù khách hàng gửi ngoại tệ tại ngân hàng có tham gia bảo hiểm tiền gửi, khoản tiền gửi bằng USD hoặc các loại ngoại tệ khác vẫn không thuộc đối tượng được bảo hiểm tiền gửi.

Tuy nhiên, việc không được bảo hiểm tiền gửi không đồng nghĩa với việc người gửi ngoại tệ mất quyền sở hữu đối với khoản tiền của mình. Ngân hàng vẫn có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ đối với người gửi tiền theo thỏa thuận và quy định pháp luật. Trường hợp ngân hàng gặp khó khăn về khả năng chi trả hoặc bị xử lý theo thủ tục pháp luật, quyền lợi của người gửi ngoại tệ được giải quyết theo các quy định có liên quan, thay vì được tổ chức bảo hiểm tiền gửi chi trả theo cơ chế bảo hiểm tiền gửi.

Theo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, việc chỉ bảo hiểm đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam phù hợp với định hướng chống đô la hóa nền kinh tế, góp phần ổn định thị trường tiền tệ và nâng cao vị thế của đồng Việt Nam.

Do đó, trước khi gửi tiết kiệm bằng ngoại tệ, khách hàng cần tìm hiểu kỹ điều kiện nhận tiền gửi, lãi suất, phương thức rút tiền và các quy định liên quan. Đồng thời, cần phân biệt rõ giữa trách nhiệm hoàn trả tiền gửi của ngân hàng và cơ chế bảo hiểm tiền gửi để chủ động lựa chọn hình thức tích lũy phù hợp, bảo vệ quyền lợi tài chính của mình.