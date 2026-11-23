[VIDEO] PETROVIETNAM và Hà Tĩnh thúc đẩy hợp tác phát triển các dự án năng lượng
Tỉnh Hà Tĩnh cam kết đồng hành, phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi để các dự án triển khai đúng tiến độ, trước mắt là phấn đấu khởi công kho LNG trong tháng 12/2026. Về phía PETROVIETNAM khẳng định quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng các dự án, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp năng lượng, tăng trưởng kinh tế và nâng cao hiệu quả hợp tác giữa Tập đoàn với tỉnh Hà Tĩnh.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-petrovietnam-va-ha-tinh-thuc-day-hop-tac-phat-trien-cac-du-an-nang-luong-748323.html