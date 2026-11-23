Sau nhiều tháng kim loại đồng được vận chuyển ồ ạt vào Mỹ vì kỳ vọng chính quyền Tổng thống Donald Trump áp thuế quan mới, các nhà giao dịch lại đang chuyển đồng từ Mỹ sang Trung Quốc để hưởng mức giá cao do nguồn cung khan hiếm…