Giá vàng miếng trong nước hôm nay

Giá vàng miếng của hầu hết các thương hiệu đồng loạt đi ngang ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với sáng qua.

Cụ thể, vàng miếng các thương hiệu SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt niêm yết ở mức 128,5 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng vàng miếng Phú Quý giao dịch ở mức 128 - 133,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cụ thể, theo ghi nhận vào sáng nay (23-11), giá vàng miếng trên thị trường trong nước được niêm yết như sau:

Giá vàng hôm nay (23-11): Đứng yên. Ảnh: Phú Quý

Giá vàng nhẫn trong nước hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay đồng loạt đi ngang ở các thương hiệu so với sáng qua. Giá bán ra vàng nhẫn cao nhất niêm yết ở mức 133,3 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường trong nước được niêm yết sáng nay như sau:

Giá vàng thế giới hôm nay

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng niêm yết ở mức 3.539,9 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng gần 111 triệu đồng/lượng.

Theo khảo sát vàng hằng tuần của Kitco News, phần lớn chuyên gia nhận định giá vàng tiếp tục giảm trong tuần này.

Ông Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, nhận định nếu giá vàng phá vỡ ngưỡng 3.500 USD/ounce, kim loại quý có thể tiếp tục giảm về vùng 3.430 - 3.450 USD/ounce.

Ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cảnh báo giá vàng có thể giảm nhanh thêm khoảng 300 USD nếu ngưỡng 3.500 USD/ounce không được giữ vững. Vùng hỗ trợ tiếp theo được ông xác định quanh 3.256 - 3.280 USD/ounce.

Cùng quan điểm bi quan, ông Colin Cieszynski, Giám đốc chiến lược thị trường tại SIA Wealth Management, cho rằng kỳ vọng lạm phát hạ nhiệt đang làm suy yếu vai trò phòng ngừa lạm phát của vàng. Theo ông, vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo nằm trong khoảng 3.200 - 3.400 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, ông Rich Checkan, Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành Asset Strategies International, nhận định vàng đã bị bán quá mức và có khả năng phục hồi trong tuần tới. Chuyên gia Norman Liebke của Commerzbank cũng cho rằng giá vàng có thể phục hồi nếu kỳ vọng lãi suất ổn định.

Trong khi đó, các chuyên gia CPM Group khuyến nghị nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài thị trường, chờ tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng giá. Theo nhóm chuyên gia này, giá vàng có thể dao động trong khoảng 3.560 - 4.000 USD/ounce trong giai đoạn từ ngày 18-11 đến 2-12.

Tuần này, thị trường sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), niềm tin người tiêu dùng, GDP và đơn xin trợ cấp thất nghiệp, để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Fed và xu hướng giá vàng.

Giá bạc hôm nay

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1,266 - 1,305 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) tại Hà Nội.

Ngoài ra, tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 1,255 - 1,322 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại TP Hồ Chí Minh giá bạc hiện ở mức 1,259 - 1,326 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thế giới hiện ở mức 41,13 USD/ounce.