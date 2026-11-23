Ngành tôm tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Ảnh: VGP.

Cần chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng

Phát biểu tại diễn đàn, ông Phùng Đức Tiến, Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam - nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng: Ngành tôm Việt Nam đã khẳng định vai trò là một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực của thủy sản Việt Nam. 10 tháng năm 2026, xuất khẩu tôm cả nước đạt khoảng 4,21 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ, đóng góp khoảng 40% kim ngạch xuất khẩu thủy sản cả nước. Đó là nỗ lực rất lớn của cả chuỗi ngành hàng. Tuy nhiên, thành công về sản lượng và kim ngạch xuất khẩu chưa đồng nghĩa với thành công về hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh. Điều quan trọng là lợi nhuận thực chất của người nuôi và khả năng phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Theo Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam, ngành tôm đang phải cạnh tranh ngày càng gay gắt với Ecuador, Ấn Độ và nhiều quốc gia khác. Giá thành sản xuất của Việt Nam còn cao; chất lượng giống chưa đồng đều; dịch bệnh, biến động môi trường và chi phí đầu vào tiếp tục gây sức ép. Bên cạnh đó, các yêu cầu ngày càng chặt chẽ của thị trường đối với an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc, trách nhiệm môi trường và phát triển bền vững... đặt ra những thách thức đồng thời cũng là động lực đổi mới đối với ngành tôm nước nhà.

Chính vì vậy, ngành tôm không thể chỉ cạnh tranh bằng việc mở rộng diện tích, gia tăng sản lượng hay giá bán thấp mà phải chuyển mạnh sang cạnh tranh bằng chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng, tính minh bạch và trách nhiệm với môi trường.

Tại Diễn đàn, các đại biểu là những chuyên gia, nhà khoa học, quản lý và các doanh nghiệp ngành tôm đã có nhiều tham luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp để đánh giá, định vị ngành tôm, hướng tới phát triển ngành tôm vươn tầm thế giới. Đặc biệt, cần xác định hướng đi phù hợp với từng đối tượng nuôi. Đối với tôm thẻ chân trắng, trọng tâm là nâng tỷ lệ nuôi thành công, giảm giá thành và ổn định chất lượng, tạo sức cạnh tranh ở các phân khúc thị trường lớn. Đối với tôm sú, lợi thế về chất lượng và giá trị thương mại, nhất là mô hình tôm – rừng, tôm – lúa, tôm quảng canh cải tiến cần được phát huy để phát triển các sản phẩm khác biệt, có thương hiệu và giá trị cao.

Nhiều ý kiến đại biểu nhấn mạnh đến việc, cần phải tổ chức lại sản xuất theo chuỗi liên kết thực chất; phát huy vai trò hợp tác xã, tổ hợp tác trong cung ứng vật tư, áp dụng quy trình kỹ thuật và kết nối doanh nghiệp. Thúc đẩy quản lý thông tin cơ sở nuôi, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Liên kết phải minh bạch về hợp đồng, giá thu mua và cơ chế chia sẻ rủi ro, bảo đảm lợi ích hài hòa giữa các bên.

Định vị thương hiệu, giữ vững thị trường

Một vấn đề quan trọng nữa là phải đẩy mạnh chế biến sâu để tạo giá trị khác biệt. Phát huy bản sắc sinh thái, khai thác thế mạnh của tôm – rừng, tôm – lúa gắn với chứng nhận phù hợp, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm; tiếp tục đầu tư sản phẩm chế biến sâu gắn với đa dạng hóa thị trường, giảm lệ thuộc vào phân khúc cạnh tranh chủ yếu bằng giá. Giá trị của ngành tôm phải được nâng lên từ cả khâu nuôi, chế biến đến tiêu thụ...

Phát biểu tham luận tại Diễn đàn, ông Trình Trung Phi - Phó Tổng Giám đốc Kỹ thuật, Tập đoàn Thủy sản Việt Úc cho biết, theo Cục Thống kê, năm 2025 sản lượng tôm thẻ chân trắng ước đạt 994,4 nghìn tấn (tăng 6,9% so với năm 2024); riêng trong chín tháng đầu năm 2026, sản lượng đạt khoảng 940,8 nghìn tấn, (tăng 8,3% so với cùng kỳ).

Những kết quả này cho thấy đóng góp lớn của tiến bộ chọn giống, thức ăn công nghiệp, hệ thống quạt nước - sục khí, ao lót bạt, quy trình ương nhiều giai đoạn và các phương thức nuôi thâm canh, siêu thâm canh. Dù vậy, tăng trưởng về sản lượng cần được đặt cạnh hiệu quả tiêu thụ. Theo số liệu của VASEP công bố mới đây, xuất khẩu tôm thẻ chân trắng tháng 10/2026 giảm 8,3% so với tháng 10/2025; giá trị xuất khẩu mười tháng vẫn tăng nhưng tốc độ chỉ khoảng 4%. Theo ông Phi, sự chênh lệch giữa đà tăng sản lượng và áp lực thị trường nhắc chúng ta rằng năng lực cạnh tranh không thể dựa riêng vào năng suất cao, mà phải gắn với chi phí hợp lý, chất lượng đồng đều, truy xuất và khả năng giao hàng ổn định.

Chia sẻ quan điểm tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh đến lợi thế và điểm yếu của tỉnh cần phải khắc phục đó là, Cà Mau có vùng nuôi tôm rộng lớn, nhiều mô hình nuôi tôm sinh thái đặc trưng như tôm rừng, tôm lúa cùng với năng lực chế biến, xuất khẩu và đội ngũ nông dân giàu kinh nghiệm. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy những hạn chế về chất lượng con giống, về tỉ lệ nuôi thành công, về hạ tầng vùng nuôi còn yếu kém, về liên kết chuỗi chưa đồng bộ, về chi phí đầu vào cao... tháo gỡ được những điểm nghẽn đó mới có thể phát triển ngành tôm hiệu quả, nâng cao chuỗi giá trị cho người nuôi và doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Cà Mau, Diễn đàn tôm có ý nghĩa thiết thực, đặt ra nhiều câu hỏi lớn: Làm thế nào để ngành tôm Việt Nam phát huy được lợi thế, nâng cao được sức cạnh tranh và phát triển bền vững trong bối cảnh thị trường thế giới ngày càng đòi hỏi cao về giá thành, về chất lượng, về truy xuất nguồn gốc và trách nhiệm với môi trường? Đây cũng là những vấn đề mà ngành tôm Cà Mau cần phải xem xét, giải quyết trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch Hội Thủy sản Việt Nam Phùng Đức Tiến: Để phát triển ngành tôm, định vị Thương hiệu tôm Việt Nam vươn tầm thế giới cần có sự chung tay, đồng bộ từ các cấp ngành, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên môn, doanh nghiệp nuôi, cung cấp giống, thức ăn, thuốc; đảm bảo môi trường nước, đồng bộ hạ tầng nghề nuôi...

Các ý kiến tại diễn đàn cùng hướng đến mục tiêu nâng tỷ lệ nuôi thành công, giảm giá thành và bảo đảm nguồn nguyên liệu ổn định cho chế biến, xuất khẩu. Khi kiểm soát tốt chi phí sản xuất, chủ động đáp ứng nhu cầu thị trường và nâng cao chất lượng sản phẩm, ngành tôm Việt Nam sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh, giữ vững thị trường và phát triển bền vững.

Ông Trần Đình Luân, Cục Trưởng Cục thủy sản và Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá: Năm 2026, ngành tôm nước lợ Việt Nam tiếp tục phát triển trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhu cầu tiêu thụ tôm trên thị trường thế giới tiếp tục mở ra cơ hội cho sản xuất, chế biến và xuất khẩu. Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, quy mô vùng nuôi, kinh nghiệm sản xuất, năng lực chế biến sâu, hệ thống thị trường xuất khẩu đa dạng và sự phát triển của các mô hình nuôi sinh thái, nuôi thâm canh ứng dụng công nghệ cao, ngành tôm Việt Nam có nền tảng quan trọng để nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh.