Làn sóng chi trả cổ tức tiền mặt cuối năm đang trở thành điểm tựa tâm lý tích cực cho dòng tiền trên thị trường chứng khoán

Trong tuần giao dịch từ ngày 23 - 27/11/2026, danh sách các doanh nghiệp niêm yết chốt quyền phân phối lợi nhuận cho cổ đông trở nên nhộn nhịp với đa dạng hình thức, từ chia tiền mặt, trả cổ phiếu cho đến phát hành thêm. Trong đó, dòng tiền cổ tức bằng tiền mặt tiếp tục là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư nhờ tính thanh khoản trực tiếp và tỷ suất sinh lời ổn định vào giai đoạn cuối năm.

May Sông Hồng dẫn đầu tuần chốt quyền cuối tháng 11 với tỷ lệ 40%

Quán quân về tỷ lệ chi trả cổ tức tiền mặt trong đợt chốt quyền cuối tháng 11 gọi tên CTCP May Sông Hồng (mã: MSH). Theo thông báo từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), ngày 27/11/2026 là ngày đăng ký cuối cùng để May Sông Hồng thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 26/11.

Mức chi trả được doanh nghiệp này ấn định lên tới 40%, đồng nghĩa cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu sẽ nhận được 4.000 đồng. Với hơn 112,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, May Sông Hồng dự kiến chi ra hơn 450 tỷ đồng trong đợt này. Thời gian thanh toán được lên lịch vào ngày 19/1/2027, mang lại nguồn tiền mặt đáng kể cho cổ đông ngay trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, ông Bùi Đức Thịnh - Chủ tịch HĐQT công ty hiện nắm giữ hơn 26,9 triệu cổ phiếu (tương đương 23,91% vốn điều lệ), dự kiến sẽ thu về khoảng 108 tỷ đồng tiền cổ tức.

Cùng nhịp chốt quyền trong tuần này, CTCP Tập đoàn FPT (mã: FPT) cũng thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu). Ngày giao dịch không hưởng quyền rơi vào 27/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 30/11. Với quy mô gần 1,9 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, tập đoàn công nghệ này sẽ chi khoảng 1.886 tỷ đồng, dự kiến giải ngân đến tài khoản cổ đông vào ngày 10/12. Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông FPT đã thông qua kế hoạch duy trì cổ tức tiền mặt tối đa 20% cho cả năm nay.

Bên cạnh hai cái tên kể trên, nhóm doanh nghiệp chốt quyền cuối tháng 11 còn có sự góp mặt của CTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung (mã: SMB) và CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (mã: ABI). Cụ thể, SMB sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 24/11 (ngày giao dịch không hưởng quyền 23/11) để tạm ứng cổ tức năm 2026 tỷ lệ 20% bằng tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu). Với gần 30 triệu cổ phiếu lưu hành, doanh nghiệp dự chi 60 tỷ đồng và thanh toán vào ngày 4/12. Trong khi đó, ABI chốt quyền vào ngày 30/11 (ngày không hưởng quyền 27/11) để chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phiếu), tương ứng tổng số tiền chi ra hơn 152 tỷ đồng cho hơn 101 triệu cổ phiếu, thanh toán dự kiến ngày 18/12/2026.

Loạt "ông lớn" nối dài cơn mưa tiền mặt sang tháng 12

Không chỉ dừng lại ở tuần cuối tháng 11, sức nóng của mùa cổ tức tiền mặt sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sang tháng 12/2026 với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp đầu ngành, sở hữu nền tảng tài chính dồi dào và mức chi trả phổ biến từ 20% đến trên 30%.

Dẫn đầu về quy mô giải ngân tiền mặt trong tháng 12 là Tổng CTCP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã: SAB). Doanh nghiệp này dự kiến chốt danh sách cổ đông vào ngày 29/12 để tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, tương ứng 3.000 đồng/cổ phiếu. Với khối lượng hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Sabeco sẽ rút hầu bao khoảng 3.848 tỷ đồng để thanh toán cho cổ đông vào ngày 2/2/2027.

Ở nhóm doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống, CTCP Sữa Quốc tế Lof (mã: IDP) cũng gây ấn tượng mạnh khi thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 2/2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 32% (3.200 đồng/cổ phiếu). Ngày đăng ký cuối cùng là 4/12 và ngày thanh toán dự kiến vào 23/12, tiêu tốn của doanh nghiệp khoảng 198 tỷ đồng cho hơn 61,8 triệu cổ phiếu lưu hành. Cùng mức chi trả 30% như Sabeco, Công ty CP Vĩnh Hoàn (mã: VHC) thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 10/12 để tạm ứng cổ tức năm 2026 (3.000 đồng/cổ phiếu). Với hơn 209,45 triệu cổ phiếu, "nữ hoàng cá tra" dự chi khoảng 628 tỷ đồng và thực hiện thanh toán sớm vào ngày 22/12.

Cuối cùng, Công ty CP Viễn thông FPT (FPT Telecom, mã: FOX) cũng ấn định ngày 10/12 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức kép. Cụ thể, doanh nghiệp sẽ trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phiếu), tương ứng số tiền chi ra khoảng 1.477,5 tỷ đồng cho gần 738,8 triệu cổ phiếu, thanh toán vào ngày 29/12. Song song đó, FPT Telecom sẽ phát hành thêm khoảng 110,8 triệu cổ phiếu phổ thông để thưởng cho cổ đông theo tỷ lệ 100:15 (sở hữu 100 cổ phiếu nhận thêm 15 cổ phiếu mới), với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt hơn 1.108 tỷ đồng.