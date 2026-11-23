Phiên giao dịch cuối tuần ghi nhận giá dầu Brent và WTI cùng phục hồi, song mức tăng này chưa đủ bù đắp những phiên giảm trước đó, khiến cả hai loại dầu chuẩn đều hướng tới tuần giảm thứ ba liên tiếp.

Theo Reuters, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/11, dầu Brent tăng 0,59 USD/thùng, tương đương 0,64%, lên 92,57 USD/thùng. Dầu WTI của Mỹ tăng 0,77 USD/thùng, tương đương 0,93%, lên 83,98 USD/thùng. Tuy nhiên, tính chung cả tuần, Brent giảm khoảng 3,4%, trong khi WTI mất khoảng 5,2%. Diễn biến này cho thấy thị trường vẫn đang chịu sức ép đáng kể từ những thay đổi trong cán cân cung – cầu, bất chấp các điểm nóng địa chính trị chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, đà phục hồi trong phiên cuối tuần chủ yếu xuất phát từ việc giới đầu tư gia tăng mua vào để phòng ngừa rủi ro trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Mỹ, đồng thời đánh giá lại nguy cơ xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang. Khi một bộ phận nhà giao dịch dự kiến rời thị trường trong phần lớn tuần tới, hoạt động đóng các vị thế bán khống và mua bù đã góp phần hỗ trợ giá dầu. Tuy nhiên, đây chưa hẳn là tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đã kết thúc, bởi những yếu tố cơ bản của thị trường vẫn đang nghiêng về phía gây áp lực lên giá.

Một trong những yếu tố ngăn giá dầu giảm sâu hơn là tình hình an ninh ngày càng phức tạp tại Trung Đông, đặc biệt tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Hormuz.

Ngày 20/11, lực lượng Houthi tại Yemen cảnh báo người lao động và người dân sinh sống gần các cảng biển của Saudi Arabia trên Biển Đỏ sơ tán, đồng thời yêu cầu các công ty vận tải biển đưa tàu thuyền ra khỏi khu vực. Nhóm này tuyên bố có thể nhắm mục tiêu vào các cảng Jeddah và những cơ sở hàng hải khác của Saudi Arabia nếu liên quân do Riyadh dẫn đầu tấn công cảng Hodeidah của Yemen.

Trong khi đó, tình hình tại eo biển Hormuz cũng chưa thực sự ổn định. Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết hai tàu chở dầu đã va phải thủy lôi và bốc cháy tại khu vực này. Những thông tin như vậy tiếp tục khiến giới vận tải biển và các nhà giao dịch lo ngại về khả năng tái diễn gián đoạn đối với một trong những tuyến hàng hải năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Dù vậy, phản ứng của thị trường cho thấy yếu tố địa chính trị hiện không còn đủ sức chi phối hoàn toàn giá dầu như trong những giai đoạn căng thẳng cao điểm trước đây.

Trái ngược với những rủi ro địa chính trị, triển vọng nguồn cung dầu toàn cầu đang phục hồi nhanh chóng trở thành yếu tố gây sức ép lớn hơn đối với giá dầu. Việc các chuyến hàng từ Trung Đông được khôi phục, trong khi nhu cầu tiêu thụ chưa tăng tương ứng, đang làm thay đổi kỳ vọng của giới đầu tư về cán cân dầu mỏ trong những tháng cuối năm 2026.

Dữ liệu theo dõi dòng chảy dầu cho thấy lượng dầu xuất khẩu từ khu vực Trung Đông đã cải thiện trong tháng 10, sau khi đường ống Đông - Tây của Saudi Arabia hoạt động trở lại. Bên cạnh đó, hoạt động trung chuyển dầu từ tàu sang tàu ngoài khơi Oman cũng góp phần duy trì dòng chảy xuất khẩu, bất chấp những hạn chế đối với hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz.

Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn tháng 11 của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cũng cho thấy giá dầu Brent giao ngay bình quân tháng 10 đạt 124 USD/thùng, tăng 10 USD/thùng so với tháng 9. Tuy nhiên, sự phục hồi của hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã bắt đầu tạo sức ép lên giá, khiến Brent giao ngay giảm xuống dưới 100 USD/thùng vào ngày 4/11.

Trong bối cảnh giá dầu liên tục suy yếu, cuộc họp của các bộ trưởng OPEC và các nước đối tác (OPEC+) dự kiến diễn ra ngày 29/11 sẽ thu hút sự chú ý của giới đầu tư. Đây sẽ là dịp để liên minh đánh giá lại triển vọng cung - cầu và định hình chính sách khai thác dầu cho năm 2027.

Nếu nguồn cung Trung Đông tiếp tục phục hồi trong khi nhu cầu tăng trưởng chậm, OPEC+ sẽ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc duy trì thị phần và bảo vệ mặt bằng giá. Việc gia tăng khai thác trong một thị trường đang tiến gần trạng thái dư cung có thể khiến giá dầu chịu thêm áp lực. Ngược lại, nếu liên minh lựa chọn duy trì kỷ luật nguồn cung, điều này có thể góp phần hạn chế đà giảm và hỗ trợ thị trường trong ngắn hạn.