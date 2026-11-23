Một góc Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: HOÀNG TRIỀU)

Không đơn thuần là một quy hoạch kỹ thuật đô thị, đây còn được xem là bản thiết kế chiến lược về tư duy phát triển dài hạn, mở ra kỷ nguyên bứt phá cho siêu đô thị lớn nhất cả nước trong thời gian tới.

Trước đó, vào ngày 28/10/2026, Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 112-KL/TW về Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2025- 2030, tầm nhìn 100 năm. Kết luận nêu rõ, Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của Bộ Chính trị, các cơ quan Trung ương, tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy hoạch, nhằm phát huy cao nhất vị trí, vai trò, tiềm năng, lợi thế của thành phố đặc biệt coi trọng tính khoa học, đồng bộ, thống nhất và khả thi, bảo đảm phù hợp quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và các quy hoạch có liên quan.

Bản quy hoạch tổng thể của Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng trở thành công cụ kiến tạo phát triển đột phá, đưa thành phố vươn tầm đô thị toàn cầu. Bản quy hoạch đã xác lập sự chuyển dịch tư duy phát triển căn bản từ mô hình đô thị đơn cực truyền thống sang mô hình siêu đô thị đa cực, đa trung tâm thế hệ mới. Với định hướng phát triển không gian quy mô 6.772km² và dự báo quy mô dân số hướng tới mốc 25 triệu người vào năm 2045 và hơn 27 triệu người vào năm 2050, đặt ra cho thành phố bài toán kiến tạo lại không gian sống và không gian phát triển kinh tế. Việc tổ chức năm cực động lực cùng năm trung tâm vệ tinh, kết hợp khai thác tối ưu cả ba chiều không gian bao gồm mặt đất, không gian ngầm và không gian trên cao, chính là câu trả lời căn cơ nhằm giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng kéo dài trong nhiều năm nay, khai thác hiệu quả các nguồn lực, nhất là nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên đất đai và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc tế.

Sự vượt trội trong bản quy hoạch này còn nằm ở tư duy phá bỏ ranh giới hành chính để định hình năm hệ liên kết chiến lược. Thành phố không nhìn nhận sự phát triển trong trạng thái khép kín, mà đặt mình vào vị trí hạt nhân kết nối chuỗi giá trị, tạo ra hệ sinh thái kinh tế hoàn chỉnh với các trục liên kết bắc-nam từ cửa khẩu đến không gian biển, kinh tế lục địa đến kinh tế đại dương; trục đông-tây liên kết vùng Đồng bằng sông Cửu Long với Đông Nam Bộ; liên kết công nghiệp sản xuất-logistics đa phương thức, tối ưu chuỗi cung ứng; hạ tầng đô thị đa tầng là xương sống phát triển đô thị và tái phân bố dân cư; liên kết xanh dương là không gian sinh thái nền của thành phố bảo đảm phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, việc tích hợp mục tiêu xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế, khu thương mại tự do và bổ sung quy mô quỹ đất cho mô hình giáo dục phức hợp, liên thông đại học-nghiên cứu-hệ sinh thái ứng dụng-đô thị lên đến hơn 6.500ha để phục vụ quy mô 2 triệu sinh viên, chuyên gia, nhà nghiên cứu vào giai đoạn 2030-2050 thể hiện rõ kỳ vọng biến thành phố thành trung tâm đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao của cả khu vực.

Bản quy hoạch cũng chỉ rõ định hướng phát triển kết cấu hạ tầng chiến lược với hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, có khả năng chống chịu cao.

Đặt trong tổng thể chiến lược phát triển quốc gia, bản quy hoạch mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với vùng và đất nước. Sự phân bổ lại các không gian sản xuất, dịch vụ và logistics giúp vừa giảm tải cho lõi đô thị cũ nhưng tạo dư địa phát triển cho các địa phương lân cận, đồng thời biến thành phố thành cửa ngõ giao thương và cung cấp dịch vụ cao cấp cho toàn vùng. Đối với phạm vi quốc gia, với mục tiêu hướng tới quy mô kinh tế hơn 2.000 tỷ USD (theo giá hiện hành) vào năm 2050, thành phố tiếp tục khẳng định vị thế đầu tàu kinh tế, tiên phong triển khai các mô hình thể chế đột phá, kinh tế xanh, kinh tế số và kinh tế tuần hoàn, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cả nước. Ở quy mô quốc tế, việc xây dựng một siêu đô thị kết nối đồng bộ, hiện đại sẽ đưa Việt Nam định vị rõ nét trên bản đồ đô thị toàn cầu, khẳng định tầm vóc của một quốc gia phát triển trong tương lai.

Việc ban hành quy hoạch mới chỉ là bước đầu, điều quan trọng là tổ chức thực hiện để bản quy hoạch thật sự trở thành công cụ định hướng phát triển, phân bổ nguồn lực và tạo ra những động lực tăng trưởng mới.

Cùng với Luật Phát triển đô thị vừa có hiệu lực, Quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm sẽ mở ra một trang mới cho lịch sử phát triển của thành phố, góp phần đưa Thành phố Hồ Chí Minh vươn tầm đô thị toàn cầu, làm nòng cốt cho sự bứt phá của cả nước.