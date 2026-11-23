Sản phẩm của doanh nghiệp Đồng Nai giới thiệu với khách hàng trong khuôn khổ chuỗi sự kiện DIGIFEST Đồng Nai 2026.

Đưa hàng hóa đến gần hơn với người tiêu dùng, từng bước chiếm lĩnh thị trường nội địa đang là hướng đi cần được các DN chú trọng.

Bám sát thị hiếu người tiêu dùng

Thị trường tiêu dùng đang thay đổi cách lựa chọn sản phẩm. Giá bán, chất lượng, thương hiệu, nguồn gốc hàng hóa và các chính sách hậu mãi được cân nhắc kỹ hơn trước khi quyết định mua. Ngay cả với những mặt hàng phục vụ nhu cầu thường xuyên, người tiêu dùng cũng có xu hướng so sánh giá giữa các điểm bán, lựa chọn chương trình ưu đãi và tính toán mức chi phù hợp với ngân sách gia đình. “Chúng tôi ưu tiên mặt hàng trong nước nhưng đi cùng với đó là chất lượng phải tốt, thiết thực với nhu cầu hằng ngày. Trong thời buổi vật giá vẫn tăng thì việc đi chợ hằng ngày cũng rất cân nhắc” - chị Bích Thủy (ở phường Trấn Biên) chia sẻ.

Sự cân nhắc trong việc mua hàng của người tiêu dùng tạo ra áp lực không nhỏ đối với các nhà sản xuất và hệ thống bán lẻ. Nếu trước đây, khuyến mại thường được xem là công cụ hỗ trợ bán hàng vào những dịp cao điểm thì nay, giá trị ưu đãi, chính sách chăm sóc khách hàng và khả năng duy trì giá cạnh tranh đang trở thành yếu tố quan trọng trong cuộc đua giữ thị phần. Người mua có thể chuyển sang một thương hiệu khác nếu nhận thấy sản phẩm tương đương về chất lượng nhưng có giá tốt hơn hoặc thuận tiện hơn trong mua sắm.

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn, DN không thể chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm mua sắm hay chương trình giảm giá để tăng doanh thu. Ðiều quan trọng là phải tạo được lợi thế cạnh tranh thực chất từ chất lượng sản phẩm, giá thành đến khả năng tiếp cận khách hàng.

Ông Trần Đăng Ánh, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Trà Anh Trần (phường Long Bình) chia sẻ: Đơn vị vẫn đang rất nỗ lực để cải tiến mẫu mã sản phẩm song song với nắm bắt thị hiếu khách hàng, nhất là lĩnh vực thực phẩm. Điều này tạo cơ sở để DN có thể thiết kế những sản phẩm phù hợp, đặc biệt là đối với những khách hàng mua sản phẩm làm quà biếu, tặng.

Một yếu tố khác là sự phát triển của thương mại điện tử và mạng xã hội đang khiến cuộc cạnh tranh này diễn ra rộng hơn. Người tiêu dùng có thể tìm kiếm thông tin, so sánh giá, đọc đánh giá sản phẩm và đặt hàng từ nhiều nhà cung cấp chỉ bằng vài thao tác. Lợi thế về vị trí cửa hàng hay mạng lưới đại lý truyền thống vì thế không còn là yếu tố duy nhất quyết định khả năng bán hàng.

Với các DN, đây vừa là cơ hội mở rộng thị trường vừa là áp lực phải đầu tư cho hoạt động tiếp thị, quản lý đơn hàng và chăm sóc khách hàng. Từ đó, DN tìm ra được giải pháp nhằm đưa sản phẩm của mình trên môi trường trực tuyến bước ra đời thực để phục vụ khách hàng, duy trì khách hàng lâu dài bằng chất lượng, uy tín thương hiệu và dịch vụ cung ứng.

Hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thị trường

Cùng với sự nỗ lực của DN thì việc tạo điều kiện để đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng bằng các chương trình, sự kiện kết nối cũng rất quan trọng, đặc biệt là vào giai đoạn cuối năm, khi sức tiêu thụ hàng hóa gia tăng.

Sản phẩm của doanh nghiệp Đồng Nai trưng bày tại một hội nghị giao thương vùng Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Vương Thế

Trong tháng 10-2026, Sở Công thương đã tổ chức chương trình kết nối cung - cầu giữa 42 DN, hợp tác xã và cơ sở sản xuất với Tập đoàn Central Retail Việt Nam. Hoạt động này tạo điều kiện để các đơn vị, địa phương tiếp cận trực tiếp bộ phận thu mua, tìm hiểu yêu cầu của hệ thống bán lẻ và cơ hội đưa sản phẩm vào siêu thị. Đây là một trong những giải pháp hỗ trợ DN mở rộng thị trường, giảm bớt khoảng cách giữa sản xuất và tiêu dùng.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty TNHH May mặc MD OEM (phường Trảng Dài) cho biết: DN mong kết nối với hệ thống siêu thị và các đối tác để đưa sản phẩm ra thị trường. Khi có nhiều đơn vị cùng đồng hành sẽ tạo thêm động lực và bệ phóng cho các DN mạnh dạn khai thác tiềm năng, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, Đồng Nai triển khai các chương trình kích cầu tiêu dùng trong những tháng cuối năm, trong đó có Black Friday 2026 (ngày 27-11) và Tuần lễ mua sắm - Kích cầu tiêu dùng cuối năm 2026 dự kiến tổ chức từ ngày 17 đến 21-12. Các hoạt động này hướng đến việc tạo thêm cơ hội mua sắm cho người dân, đồng thời hỗ trợ DN, hợp tác xã và cơ sở sản xuất quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng. Việc ưu tiên hàng Việt, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và hàng hóa đặc trưng của địa phương cũng góp phần mở rộng cơ hội tiêu thụ cho các đơn vị sản xuất trong thành phố.

Về vấn đề này, tại cuộc họp ngày 20-11 của Ban Chỉ đạo hỗ trợ DN và phát triển kinh tế thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Kim Long đề nghị: Sở Công thương cần phối hợp với các sở, ngành tập trung hỗ trợ DN xúc tiến thương mại, thị trường, tiêu thụ sản phẩm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán 2027. Việc kích cầu tiêu dùng cũng là kích cầu sản xuất và hỗ trợ DN, góp phần vào sự tăng trưởng chung của thành phố.