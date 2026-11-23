Theo bảng tỷ giá ngoại tệ cập nhật đầu giờ sáng ngày 23/11/2026 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), USD được niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.570 đồng, mua chuyển khoản 25.600 đồng và bán ra 25.980 đồng. Như vậy, giá bán USD vẫn thấp hơn mốc 26.000 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ có giá trị cao, bảng Anh (GBP) được mua tiền mặt ở mức 32.924,82 đồng, mua chuyển khoản 33.257,40 đồng và bán ra 34.323,51 đồng.

Đồng euro (EUR) có giá mua tiền mặt 27.582,27 đồng, mua chuyển khoản 27.860,87 đồng và bán ra 29.037,28 đồng. Franc Thụy Sĩ (CHF) được niêm yết tương ứng ở mức 29.830,61 đồng, 30.131,93 đồng và 31.097,85 đồng.

Một số đồng tiền khác cũng ghi nhận mức giá bán đáng chú ý. Đô la Australia (AUD) được bán ra ở mức 17.455,16 đồng; đô la Canada (CAD) đạt 18.288 đồng; đô la Singapore (SGD) ở mức 20.322,05 đồng. Trong khi đó, đô la Hong Kong (HKD) có giá bán 3.351,79 đồng và nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) đạt 3.927,84 đồng.

Đối với các đồng tiền châu Á, yên Nhật (JPY) được niêm yết giá mua tiền mặt 155,93 đồng, mua chuyển khoản 157,51 đồng và bán ra 166,68 đồng. Baht Thái Lan (THB) có giá bán 775,75 đồng; won Hàn Quốc (KRW) được bán ra ở mức 20,10 đồng.

Dinar Kuwait (KWD) tiếp tục đứng đầu bảng về giá trị niêm yết, với giá mua chuyển khoản 82.983,14 đồng và bán ra 87.007,82 đồng. Một số ngoại tệ khác gồm krone Đan Mạch (DKK), rupee Ấn Độ (INR), ringgit Malaysia (MYR) và krone Na Uy (NOK) lần lượt có giá bán 3.860,11 đồng, 287,19 đồng, 6.339,38 đồng và 2.698,41 đồng.