Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Một số bắt đầu mua vào từng bước, trong khi những nhà quản lý khác cảnh báo thị trường có thể chưa phản ánh đầy đủ rủi ro từ làn sóng đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo báo Calcalist ngày 22/11, bốn nhà quản lý đầu tư cấp cao tại Israel đều cho rằng nhà đầu tư không nên hoảng loạn hoặc vội rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, họ có đánh giá khác nhau về nguyên nhân bán tháo, triển vọng lợi nhuận doanh nghiệp và thời điểm tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Trong phiên 20/11, Nasdaq giảm 5,3%, nâng mức giảm cả tuần lên khoảng 10%. Quỹ hoán đổi danh mục SOXX, theo dõi nhóm cổ phiếu bán dẫn, mất 10,55% trong một phiên. Diễn biến này gây sức ép lên các tổ chức Israel đã tăng đầu tư vào những doanh nghiệp hưởng lợi từ sự phát triển của AI.

Ông Guy Mani, Giám đốc đầu tư tại bộ phận quỹ tiết kiệm và hưu trí của Meitav, cho biết tổ chức này đã bắt đầu mua cổ phiếu với quy mô nhỏ trong những phiên giảm mạnh. Ông Mani đánh giá nhiều doanh nghiệp công nghệ vẫn tăng trưởng và có lợi nhuận lớn, dù áp lực bán có thể tiếp diễn do nhà đầu tư phải đóng các vị thế sử dụng vốn vay.

Cùng quan điểm tìm kiếm cơ hội, ông Eran Goldring, Phó Tổng giám đốc kiêm người đứng đầu bộ phận đầu tư của công ty Analyst, cho rằng giá giảm đã khiến một số cổ phiếu hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, ông Goldring nhấn mạnh chỉ điều chỉnh danh mục ở mức hạn chế, đi kèm quản trị rủi ro.

Theo ông Goldring, thị trường đang bộc lộ khoảng cách giữa giá cổ phiếu và dự báo lợi nhuận. Giá giảm mạnh trong khi ước tính lợi nhuận chưa thay đổi đáng kể có thể phản ánh cơ hội đầu tư, nhưng cũng có khả năng báo trước việc các chuyên gia phải hạ dự báo trong thời gian tới.

Thận trọng hơn, ông Yair Lapidot, nhà sáng lập kiêm đồng Giám đốc điều hành Yelin Lapidot, nhận định mức sinh lời đặc biệt cao trong ba năm qua đã làm sai lệch kỳ vọng của nhà đầu tư. Theo ông Lapidot, thị trường Israel tăng hơn 100% trong giai đoạn này, khiến nhiều người gia tăng tỷ trọng cổ phiếu khi giá đã lên mạnh.

Ông Lapidot cũng cảnh báo hàng nghìn tỷ USD đổ vào bộ xử lý, trung tâm dữ liệu, điện và hệ thống làm mát có thể không tạo ra lợi nhuận tương xứng. Nếu các tập đoàn giảm tốc độ mở rộng hạ tầng AI, doanh thu của những nhà cung cấp chip như Nvidia có thể chịu ảnh hưởng lớn. Đây là kịch bản rủi ro ông Lapidot đặt ra cho 1-2 năm tới.

Trong khi đó, ông Yotam Ironi, phụ trách cổ phiếu quốc tế thuộc bộ phận quỹ tiết kiệm và hưu trí của Altshuler Shaham, cho rằng ngành AI đang bước vào giai đoạn phải chứng minh tính bền vững của mô hình kinh doanh. Ông Ironi nhận thấy dòng tiền có xu hướng chuyển sang tài sản an toàn hơn và nhấn mạnh vai trò của đa dạng hóa danh mục.

Các nhà quản lý cũng lưu ý áp lực từ giao dịch tự động và việc buộc phải bán tài sản để đáp ứng yêu cầu ký quỹ có thể khuếch đại đà giảm. Theo ông Ironi, một dấu hiệu ổn định cần theo dõi là giá cổ phiếu bắt đầu phân hóa theo từng doanh nghiệp, thay vì đồng loạt giảm do bán tháo.