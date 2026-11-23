Khoảng cách giữa nơi thu mua cao nhất và thấp nhất lên tới 6.000 đồng/kg, cho thấy thị trường vẫn có sự khác biệt đáng kể giữa các địa bàn. Bước vào phiên đầu tuần, giá tại từng đầu mối cần được theo dõi riêng, thay vì suy ra xu hướng chung từ một vài điểm mua cao.

Hình minh họa

Bảng giá heo hơi tham chiếu ba miền

Bài được chuẩn bị tối 22.11.2026 cho ngày 23.11.2026. Bảng dưới đây sử dụng mức công bố ngày 22.11, không phải kết quả khảo sát sáng 23.11. Đơn vị: đồng/kg heo hơi.

Miền Bắc: 53.000–55.000 đồng/kg.

Miền Trung – Tây Nguyên: 51.000–56.000 đồng/kg.

Miền Nam: 52.000–57.000 đồng/kg.

Tính từ các dòng địa phương, khoảng giá cả nước là 51.000–57.000 đồng/kg. Đồng Nai và TP.HCM ở đầu trên, trong khi Quảng Trị và Huế ở đầu dưới. Ngay trong miền Trung – Tây Nguyên, giá cao nhất và thấp nhất cũng cách nhau 5.000 đồng/kg.

Chưa có dữ liệu so sánh thống nhất giữa ngày 22.11 và 21.11 trong các bộ nguồn đã đối chiếu, vì vậy bài không gán mức tăng giảm cụ thể cho từng tỉnh. Giá heo mảnh và thịt bán lẻ không được đưa vào bảng heo hơi.

Dự báo ngày 23.11: Theo dõi sức mua tại từng đầu mối

Với mặt bằng giá hiện có, chưa đủ tín hiệu để xác định một hướng tăng hoặc giảm đồng loạt trong ngày 23.11. Nếu các đầu mối giết mổ duy trì lượng mua trong khi số heo đến lứa xuất bán không tăng mạnh, những địa bàn có giá cao có thể tiếp tục được hỗ trợ.

Ngược lại, khi người nuôi đẩy nhanh bán ra mà lượng mua không theo kịp, giá tại từng điểm thu mua có thể chịu sức ép. Đây là hai kịch bản có điều kiện, chưa phải diễn biến đã xảy ra. Mức 57.000 đồng/kg trong bảng cũng không phải cam kết thu mua cho phiên tới.