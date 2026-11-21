Không chỉ khẳng định vị thế ngành tôm trong phát triển kinh tế, Festival tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của các dân tộc Kinh, Khmer, Hoa. Sự kết hợp giữa xúc tiến thương mại và quảng bá bản sắc văn hóa góp phần lan tỏa hình ảnh vùng đất địa đầu Nam Tổ quốc năng động, giàu tiềm năng và khát vọng vươn xa.