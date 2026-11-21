Khúc ca người giữ đảo (Thơ)
Tạp chí điện tử Văn hóa và Phát triển trân trọng giới thiệu chùm thơ của tác giả Giang Trần, tên thật là Trần Quốc Giang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân đặc khu Thổ Châu (An Giang), viết về những con người trên đảo tiền tiêu của Tổ Quốc - Thổ Châu anh dũng, kiên cường, luôn nỗ lực vượt qua gian khó, ra khơi bám biển bảo vệ vững chắc chủ quyền Biển - Đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bài 1: Khúc ca người giữ đảo
(Tặng những tinh thần tự lực, tự cường nơi đầu sóng…)
Gió lộng ngàn khơi rộn mái chèo
Thương nhau gắn bó - vượt hiểm nghèo
Nắng nung da thịt lòng không nản
Sóng bạc đầu reo, dạ chẳng sờn.
Vững bước canh trời vùng biên viễn
Sắt son giữ vẹn bóng cờ treo (1)
Xanh tươi xứ đảo niềm tin mới
Thổ Châu rạng rỡ tiếng ca reo.
Trùng trùng sóng nước vây muôn ngả
Vững chãi dậu phên giữ một lòng
Tình nghĩa Quân - Dân luôn gắn bó
Sắt son non nước mãi bền lâu.
Tay súng hiên ngang canh biển lớn,
Mũi tàu rẽ sóng vượt năm châu.
Hải đảo hiên ngang ngời khí phách,
Vươn mình vững chãi kỷ nguyên sau!
Bài 2: Nắng gió miền biên viễn
(Tặng những ân tình…)
Quanh năm sóng vỗ miền biên viễn
Đảo nhỏ thương sao những nghĩa tình;
Sáng rực bình minh, hừng ánh bạc
Chiều buông khói bếp ấm nhà xinh.
Chung tay góp sức cùng vun đắp,
Trọn nghĩa, vẹn tình xây đảo xanh.
Mộc mạc câu hò trên bến cảng
Thổ Châu sâu nặng những ân tình./.
Chú thích:
(1): Từ lâu, Nhân dân Thổ Châu đã treo Quốc kỳ trước nhà, tàu, bè quanh năm
Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/khuc-ca-nguoi-giu-dao-tho-a35982.html