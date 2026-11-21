Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tiếp tục triển khai nhiệm vụ tìm kiếm tại khu vực Đồi Trúc, gần điểm cao 685, thuộc thôn Giang Nam, xã Thanh Thủy. Qua khảo sát thực địa, đã phát hiện khoảng 4 - 5 vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ, đồng thời tìm thấy thêm di cốt cùng một số di vật như bình tông, hộp tiếp đạn.

Các vị trí tìm kiếm được xác định từ thông tin do những cựu chiến binh từng trực tiếp tham gia chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên cung cấp. Cán bộ, chiến sĩ Đội đã tiến hành đối chiếu sơ đồ tác chiến với địa hình thực tế, kết hợp rà soát các dấu tích chiến trường để khoanh vùng những khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ.

Lực lượng tìm kiếm cẩn trọng bóc tách từng lớp đất tại vị trí nghi có hài cốt liệt sĩ. Ảnh: BCHQS

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, thu thập các dấu tích được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập. Ảnh: BCHQS

Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi dốc, cây cối rậm rạp, xen lẫn những hố bom, hào giao thông và vách đá dựng đứng. Tại các vị trí nghi vấn, cán bộ, chiến sĩ phải thận trọng tiếp cận, bóc tách từng lớp đất, kiểm tra kỹ các dấu vết nhằm bảo đảm việc tìm kiếm, thu thập di cốt và di vật được thực hiện cẩn thận.

Trong quá trình tìm kiếm, việc phát hiện những di vật như bình tông, hộp tiếp đạn có ý nghĩa quan trọng, góp phần bổ sung tư liệu về các vị trí chiến đấu trước đây. Những hiện vật này cùng thông tin từ các cựu chiến binh và dấu tích tại thực địa là cơ sở để lực lượng chức năng tiếp tục nghiên cứu, xác minh thông tin liên quan đến hài cốt liệt sĩ.

Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, thu thập các dấu tích được phát hiện trong quá trình tìm kiếm, quy tập. Ảnh: BCHQS

Cán bộ, chiến sĩ thành kính tdân hương các anh hùng liệt sĩ tại khu vực tìm kiếm . Ảnh: BCHQS

Hoạt động này góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, thể hiện trách nhiệm, sự tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.