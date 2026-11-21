Dự lễ khai mạc có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố, tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư và đông đảo người dân, du khách.

Về phía tỉnh Cà Mau có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nguyễn Hồ Hải và các đồng chí lãnh đạo tỉnh.

Quảng bá ngành hàng chủ lực và giới thiệu bản sắc văn hóa

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời nhấn mạnh, Festival Tôm lần thứ II được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất (24/11/1946 – 24/11/2026); đồng thời, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 lần đầu tiên được tổ chức trên phạm vi cả nước. Đây là dịp để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tôn vinh các giá trị truyền thống, khơi dậy sức mạnh đoàn kết, tinh thần sáng tạo và khát vọng phát triển.

Các đại biểu dự lễ khai mạc Festival tôm Cà Mau. Ảnh: Tấn Phong

Khẳng định Cà Mau là nơi hội tụ, giao thoa và lan tỏa những sắc màu văn hóa đặc trưng của cộng đồng các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: đờn ca tài tử Nam Bộ, nghệ thuật cải lương, Dù kê, nhạc Ngũ âm, các lễ hội, làng nghề, ẩm thực và nếp sống nghĩa tình đã tạo nên bản sắc riêng của vùng đất sông nước, rừng và biển Cà Mau. Những giá trị được hun đúc qua quá trình khẩn hoang, xây dựng và bảo vệ quê hương không chỉ là niềm tự hào mà còn là nguồn lực nội sinh quý báu để địa phương phát triển bền vững.

Cùng với bản sắc văn hóa phong phú, Cà Mau có lợi thế nổi bật về kinh tế biển và thủy sản. Với ba mặt giáp biển, chiều dài bờ biển 310km, hệ sinh thái mặn, ngọt, lợ đa dạng và những vùng rừng ngập mặn đặc trưng, con tôm đã trở thành ngành hàng chủ lực, gắn bó với sinh kế của đông đảo người dân và là một trong những biểu tượng kinh tế tiêu biểu của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lữ Quang Ngời phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Tấn Phong

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, năm 2026, sản lượng tôm của Cà Mau ước đạt 636 nghìn tấn, tăng 6,9% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu thủy sản ước đạt trên 2,8 tỷ USD. Kết quả này thể hiện nỗ lực của người nuôi tôm, hợp tác xã, doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu và người lao động trong toàn chuỗi giá trị.

Với thông điệp: "Tôm Cà Mau vươn tầm thế giới không chỉ bằng sản lượng, mà trước hết bằng chất lượng, uy tín, trách nhiệm với môi trường và khả năng mang lại giá trị cao hơn cho người nuôi tôm, doanh nghiệp và cộng đồng", Festival Tôm lần thứ II thu hút khoảng 350 gian hàng trưng bày, triển lãm và thương mại ngành tôm, gian hàng OCOP, gian hàng ẩm thực và các gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm.

Một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động là sự kết hợp giữa quảng bá ngành hàng chủ lực với giới thiệu bản sắc văn hóa, con người và tiềm năng du lịch Cà Mau. Các chương trình nghệ thuật, quảng diễn ẩm thực, giới thiệu làng nghề, sản phẩm OCOP cùng những hoạt động trải nghiệm về tôm tạo không gian giao lưu, tương tác cho người dân và du khách.

Festival Tôm lần thứ II được tổ chức trong không khí hướng tới kỷ niệm 80 năm Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Tấn Phong

Với không gian phát triển mới cộng với các tiềm năng về kinh tế biển, thủy sản, năng lượng tái tạo, logistics, thương mại và dịch vụ du lịch, các công trình giao thông chiến lược như cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau, cao tốc Cà Mau - Đất Mũi, tuyến đường ra đảo Hòn Khoai và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Cà Mau từng bước tạo thêm điều kiện kết nối, phát triển logistics và thu hút đầu tư, mở ra cơ hội mới cho phát triển kinh tế, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo cực Nam.

Khẳng định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, chủ động tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; đồng thời coi trọng bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống Nhân dân trong từng bước phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh cũng bày tỏ mong muốn mỗi người dân tiếp tục là người gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa quê hương; mỗi doanh nghiệp, người nuôi tôm và người lao động cùng góp sức nâng cao giá trị, uy tín thương hiệu tôm Cà Mau.

Phát triển ngành tôm theo chiều sâu.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, ngành tôm Cà Mau và cả nước cần chuyển mạnh sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, giá trị gia tăng và thu nhập bền vững của người nuôi làm mục tiêu. Trong đó, cần tập trung tổ chức lại không gian sản xuất, nâng cao chất lượng con giống, tăng cường liên kết chuỗi giá trị, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và phát triển chế biến sâu, mở rộng thị trường.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: Tấn Phong

Đối với Cà Mau, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị, tỉnh xác định rõ định hướng phát triển ngành tôm theo từng vùng sinh thái; tiên phong ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để nâng cao giá trị chuỗi cung ứng; đồng thời gắn phát triển ngành tôm với văn hóa, du lịch, hình thành các sản phẩm trải nghiệm, ẩm thực và lễ hội đặc trưng.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cũng nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các giá trị văn hóa thành nguồn lực phát triển, trong đó người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ, vừa là người thụ hưởng. Qua đó, để bản sắc văn hóa trở thành sức mạnh phát triển, lợi thế tự nhiên được nâng tầm bằng tri thức và công nghệ, đưa con tôm Cà Mau vươn tầm thế giới.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải (bên phải) tặng hoa cho Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại lễ khai mạc. Ảnh: Tấn Phong

Với sự kết hợp giữa quảng bá ngành hàng tôm chủ lực, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư và phát huy giá trị văn hóa, Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 được kỳ vọng tạo thêm động lực cho ngành tôm phát triển theo hướng xanh, hiện đại, bền vững; đồng thời lan tỏa hình ảnh vùng đất, con người Cà Mau năng động, nghĩa tình, giàu khát vọng vươn lên.