Trong khuôn khổ sự kiện, Hội thảo “Phát triển văn hóa, du lịch bền vững” diễn ra vào ngày 23-11-2026 tại Central Palace Mỹ Tho (Đồng Tháp). Tại đây, các đại biểu và diễn giả tập trung phân tích, làm rõ vai trò của di sản văn hóa, văn hóa cộng đồng, làng nghề truyền thống và ẩm thực dân gian trong việc định hình các sản phẩm du lịch đặc trưng; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp liên kết vùng, xây dựng thương hiệu điểm đến gắn liền với công tác bảo tồn, phát huy giá trị bản địa.

Song hành cùng hội thảo, không gian Giao lưu văn hóa ẩm thực địa phương với chủ đề “Hương vị Đồng Tháp” được tổ chức từ ngày 22 đến 24-11-2026 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Đồng Tháp.

Hoạt động quy tụ nhiều nghệ nhân, đầu bếp và cơ sở kinh doanh ẩm thực tham gia quảng diễn, giới thiệu bí quyết chế biến các món ăn dân dã từ nguồn sản vật phù sa sông nước.

Qua đó, chương trình không chỉ mang lại không gian trải nghiệm đặc sắc cho du khách mà còn tôn vinh bàn tay khéo léo của người dân lao động, khơi dậy niềm tự hào về tinh hoa ẩm thực quê hương.

Việc gắn kết hội thảo chuyên đề với giao lưu ẩm thực khẳng định định hướng của tỉnh: Lấy văn hóa làm nền tảng, bản sắc làm lợi thế, du lịch làm động lực và cộng đồng làm chủ thể phát triển. Đây là bước đi cụ thể nhằm khai thác hiệu quả tài nguyên bản địa, xây dựng các sản phẩm du lịch có chiều sâu và giàu sức cạnh tranh cho Đồng Tháp trong giai đoạn mới.

Mời xem chi tiết hình ảnh hoạt động giao lưu ẩm thực: