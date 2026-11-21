Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 diễn ra tối 21/11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh, TP.HCM). Mang chủ đề "Khát vọng Vinh quang", chương trình kết hợp nghệ thuật biểu diễn, bản sắc văn hóa dân tộc và tinh thần thể thao trong không gian ven sông.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Bà nhấn mạnh vai trò của thể thao trong nâng cao sức khỏe nhân dân, đề cao tinh thần trung thực, cao thượng và kỳ vọng các VĐV chinh phục thành tích mới, đóng góp cho thể thao nước nhà.

Hơn 1.500 nghệ sĩ chuyên nghiệp, không chuyên và vận động viên tham gia chương trình nghệ thuật, được dàn dựng qua hai chương chính là “Những dòng sông hội tụ” và “Vươn vai Phù Đổng”.

Jetski, flyboard, lướt ván phản lực và dù lượn xuất hiện trong chương trình nghệ thuật, kết hợp cùng âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại. Các phương tiện và đội hình trình diễn này tiếp tục tham gia hành trình rước đuốc trên sông Sài Gòn.

Đài lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 rực sáng trong đêm khai mạc tại TP.HCM, đánh dấu thời khắc chính thức mở màn ngày hội thể thao lớn nhất cả nước.

Các tiết mục nghệ thuật với những động tác võ thuật, góp phần tái hiện tinh thần thượng võ và khát vọng vươn lên trong chương trình khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X quy tụ 36 đoàn, gồm 34 tỉnh, thành phố và hai ngành Công an, Quân đội.

36 vận động viên đại diện cho 36 đoàn tham dự Đại hội cùng 10 vận động viên tiêu biểu của TP.HCM góp mặt trong nghi thức rước đuốc.

Sau màn diễu hành của các đoàn thể thao, lễ khai mạc tiếp tục với các nghi thức chính thức, trong đó có rước cờ Tổ quốc và cờ đại hội. Đây là những nghi thức mở đầu cho ngày hội thể thao quy mô lớn nhất cả nước.

Đông đảo người dân tập trung tại khu vực Công viên Bờ sông Sài Gòn để theo dõi các màn trình diễn nghệ thuật, thể thao và nghi thức khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần X năm 2026.

Ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X được thắp sáng bên sông Sài Gòn, khép lại lễ khai mạc và mở màn hành trình tranh tài của 36 đoàn thể thao. Đại hội diễn ra từ ngày 14/11 đến 12/12 với 48 môn thi đấu, tranh 973 bộ huy chương.